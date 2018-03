Tác giả Mỹ tặng sách cho bộ đội Trường Sa

Chi Mai -

Ông James G. Zumwalt, tác giả Chân trần chí thép, là cựu Trung tá thủy quân lục chiến Mỹ, con trai Tư lệnh, chỉ huy trưởng lực lượng Hải quân Mỹ Elmo R. Zumwalt trong chiến tranh Việt Nam.

Khi được hỏi về nghĩa cử của mình, ông James G. Zumwalt cho biết, những ngày qua theo dõi tin tức, ông rất quan tâm và hiểu tình hình ở đảo Trường Sa, vì thế, ông muốn gửi tặng món quà tinh thần này cho những người lính đang bảo vệ đất nước Việt Nam. "Những người lính Việt Nam với tinh thần "chân trần chí thép" đã chiến thắng Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam hơn 35 năm trước. Với tinh thần đó hiện nay, chắc chắn các bạn sẽ có thêm sức mạnh và dũng khí để bảo vệ biên cương hải đảo của mình", ông nói.

Bìa cuốn sách "Chân trần chí thép".

Nhân dịp này, anh Nguyễn Văn Phú hiện, là người em kết nghĩa của James và là người đi cùng, phiên dịch cho James G. Zumwalt trong những lần qua Việt Nam giới thiệu sách, cũng gửi tặng 500 cuốn sách cùng tên cho chiến sĩ đảo Trường Sa.

James G. Zumwalt viết Chân trần chí thép (sách do First News thực hiện, phát hành) trong 17 năm, từ năm 1994, với 54 lần bay đến Việt Nam để thực hiện các cuộc phỏng vấn, truy tìm tư liệu cho cuốn sách.

Trong dịp ra mắt sách "Chân trần chí thép" ở TP HCM vào tháng 4, ông James G. Zumwalt trích 1.000 USD từ tiền tác quyền sách ủng hộ cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.. Ảnh: Thoại Hà.

Trong 54 lần đến Việt Nam, ông gọi 2 lần đầu tiên vào những năm cuối của thập niên 70 là "miễn phí, do Chính phủ Mỹ chi tiền", để gây ra những thảm họa đau thương cho hàng triệu người dân vô tội nơi đây. Còn 52 lần sau là do chính ông và người cha của mình cảm thấy day dứt vì hậu quả nặng nề do Mỹ để lại trên đất nước Việt Nam.