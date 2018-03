Sự kiện 11/9 từng được dự báo trong tiểu thuyết

H.T.

Cây bút 77 tuổi cho rằng, ông đã hư cấu nên một cốt truyện, trong đó những kẻ khủng bố đã lái máy bay đâm thẳng vào một tòa nhà chọc trời ở London. Ngày 9/11, một sự kiện tương tự xảy ra, chỉ khác là ở bối cảnh New York chứ không phải London.

Caine cho biết, ông rất ngỡ ngàng khi những dự đoán của mình trở thành hiện thực. "Tôi rất hoảng hốt và quyết định tạm dừng viết cuốn sách", ông nói.

Tác giả Michael Caine. Ảnh: AFP.

Nay nam diễn viên kỳ cựu quyết định quay lại với bản thảo dang dở. Ông hy vọng sẽ hoàn thành tác phẩm vào trước lễ sinh nhật lần thứ 80 của mình, vào năm 2013. Sáng tác này, theo tác giả, sẽ là "cuốn tiểu thuyết ly kỳ về chủ nghĩa khủng bố". Ông đồng thời khẳng định: "Nó là tác phẩm giải trí thôi, chứ không phải một nỗ lực làm văn chương thực sự".

Trong khi chờ đợi sự ra mắt của cuốn tiểu thuyết mới, Michael Caine vừa giới thiệu đến người hâm mộ tự truyện The Elephant to Hollywood do Hodder & Stoughton xuất bản.