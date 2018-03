Stieg Larsson bị nghi kỳ thị phụ nữ

Pham Mi Ly

Bộ ba tiểu thuyết Thiên niên kỷ là minh chứng hùng hồn cho tuyên bố "ủng hộ bình đẳng giới" của nhà văn Thụy Điển. Trong tác phẩm của ông, những kẻ đối xử tàn tệ với phụ nữ đều gặp những kết cục không mấy tốt đẹp. Thế nhưng, có nhiều chi tiết trong tác phẩm của ông khiến độc giả thắc mắc không hiểu nhà văn muốn bênh vực phụ nữ hay hành hạ phụ nữ.

Bìa cuốn "Cô gái có hình xăm rồng" phát hành ở Việt Nam. Ảnh: NXB Phụ Nữ.

Tiêu đề tiếng mẹ đẻ của cuốn tiểu thuyết đầu tiên là Män som hatar kvinnor, dịch ra tiếng Anh là Men Who Hate Women. Lúc phát hành tại Mỹ, nhà xuất bản không muốn gặp rắc rối vì cái tên này nên đã đổi thành The Girl With the Dragon Tattoo (Cô gái với hình xăm rồng) - tiêu đề giúp cuốn tiểu thuyết trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Lấy nhân vật nam chính Mikael Blomkvist, tay phóng viên điều tra sự xuất hiện của nhân vật nữ chính bí ẩn Lisbeth Salander, làm ví dụ. Anh là một mẫu James Bond của Thụy Điển, được coi như hình tượng của chính nhà văn. Những phụ nữ giàu có, quyền lực, đã kết hôn lần lượt ngã vào vòng tay của anh, thậm chí cả Lisbeth Salander, một tin tặc thiên tài tưởng như có trái tim sắt đá. Tất cả đều khao khát Mikael.

Việc “thiên vị” nhân vật nam chính như vậy không ảnh hưởng tới tuyên ủng hộ bình đẳng giới của Larsson. Mặc dù vậy, trong văn của ông có nhiều, rất nhiều cảnh nhân vật nữ bị bạo hành một cách đáng sợ. Một nữ nạn nhân nhét băng vệ sinh vào cổ họng cho đến chết. Một người khác bị tra tấn, sau đó chặt đầu bằng cưa. Lisbeth bị cưỡng hiếp…

Nhà văn Stieg Larsson. Ảnh: dragontattoofilm.

Những tội ác đó khủng khiếp đến mức khó tả thành lời. Có thể lý giải theo chiều hướng tích cực, Larsson mô tả những tội ác đó để mọi người kinh sợ chúng. Có vẻ như, nhà văn quá cố có hai ý định song song: một là lên án, hai là khai thác một cách chi tiết cho mục đích kể chuyện. Nhiều độc giả vẫn phân vân về điều đó.

Theo Missy Schwartz của trang EW, về nhân vật chính Lisbeth còn rất nhiều điều để nói. Cô có thể là nhân vật thể hiện tư tưởng nữ quyền của Larsson, là người mạnh mẽ chống lại những bất công xã hội, trừng trị những kẻ sát nhân hàng loạt. Nhưng Lisbeth trở nên nữ tính và mong manh hơn khi cô quyết định quyến rũ Mikael, chàng trai cô đem lòng yêu. Lisbeth bắt đầu tự ti về cơ thể mình, “gầy còm nhom, ngực nhỏ thảm hại, chẳng có gì nhiều để mời gọi”.

Rooney Mara trong vai Lisbeth Salander và Daniel Craig trong vai Mikael Blomkvist, hai diễn viên chính của phim "Cô gái có hình xăm rồng" do Mỹ sản xuất đang trong quá trình quay. Ảnh: Interview/Columbia.

“Cô gái có hình xăm rồng” cũng như tất cả chúng ta, có những vấn đề về vẻ ngoài. Nhưng thay vì để Lisbeth thoải mái chấp nhận sự thiếu hoàn hảo của mình, Larsson lại để cô đi nâng ngực. Lisbeth đi nâng ngực, để có được vẻ đẹp thông thường như tất cả các phụ nữ khác. Và khi cô tăng được vài số đo vòng một, tác giả kết luận “cuộc đời cô như đã sang trang mới”. “Nữ anh hùng tìm thấy sự tự tin nhờ hai túi silicone”, một độc giả bình luận.

Thật tiếc, nhà văn không còn sống để cùng độc giả thảo luận những điểm gây tranh cãi trong tư tưởng của ông.