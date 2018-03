Sebastian Barry đoạt giải Cuốn sách của năm

Thanh Huyền -

Cuốn sách của Barry thuyết phục được 5 trong tổng số 9 vị giám khảo. Nhà văn nhận giải thưởng trị giá 25.000 bảng Anh (gần 650 triệu đồng). Ông nói: "Thật là một cảm giác khó tả khi nhận được những giải thưởng như thế này. Tôi đã phải tập đi tập lại diễn văn nhận giải".

Nhà văn Sebastian Barry. Ảnh: Guardian.

Giải Costa, tiền thân là giải Whitbread, được đổi tên năm 2006. Giải thưởng năm 2008 trao cho các hạng mục: Tiểu thuyết (The Secret Scripture - Sebastian Barry); Sách thiếu nhi (Just Henry - Michelle Magorian); Thơ (The Broken Word - Adam Foulds); Tiểu thuyết đầu tay (The Outcast - Sadie Jones); Tiểu sử - tự truyện (Somewhere Towards the End - Diana Athill). Giải Cuốn sách của năm dành cho Barry được chọn ra từ trong số 5 tác phẩm này.