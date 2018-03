Sách về cách mạng Pháp được yêu thích ở Trung Quốc

Cuốn “The Old Regime and the French Revolution” do nhà sử học người Pháp Alexis de Tocqueville viết vào khoảng năm 1856 đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc trong mấy tháng qua.



Một nhân viên của NXB Thương Mại - nơi đầu tiên phát hành bản dịch tiếng Trung của cuốn sách vào năm 1992 - cho biết trên Tân Hoa Xã: “Kể từ năm 1992, cuốn sách đã được tái bản 10 lần, mỗi lần in ít nhất 3.000 bản”.

Vì sức nóng của “The Old Regime and the French Revolutuon”, NXB Guangming Daily Press và Jiuzhou Press tiếp tục tung ấn bản mới của cuốn sách ra thị trường hồi tháng 1 năm nay và điều này đã giúp tăng thêm doanh số tiêu thụ cuốn sách tại Trung Quốc.

Bìa cuốn sách của Alexis de Tocqueville.

Nửa thế kỷ sau khi cách mạng Pháp nổ ra, Alexis de Tocqueville đã viết cuốn sách trong đó tiến hành phân tích xã hội và thể chế của nước Pháp trước cách mạng.

Độc giả Trung Quốc đã làm một phép so sánh giữa vấn đề được nêu trong cuốn sách và thực trạng Trung Quốc hiện nay. Giáo sư Zhang Guangzhao cho rằng Trung Quốc có thể rút ra bài học từ cuộc cách mạng Pháp khi đối mặt với những thách thức trên con đường hiên đại hóa và biến đổi xã hội. Nhà kinh tế học Hua Sheng khi giới thiệu cuốn sách trên blog cá nhân ở trang Weibo cũng nói rằng Trung Quốc nên chuẩn bị sẵn sàng cho những thăng trầm trong quá trình biến đổi đất nước.

Lê Phượng