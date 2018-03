Sách tiết lộ thời trẻ của Barack Obama

Chi Mai

Theo trang mạng The Dailybeast, trong cuốn Barack Obama: The Story của tác giả David Maraniss kể, lần đầu tiên khi Obama đến New York là vào năm 1981. Ông theo học tại Đại học Columbia và sống tại một căn hộ ở đường West 109th Street. Một lần, do lò sưởi hư, căn hộ trở nên lạnh cóng khiến Obama và người bạn cùng phòng phải ngủ trong túi ngủ để giữ ấm. Sau cùng, họ quyết định cắm lều bên ngoài thư viện Butler Library của trường, vốn mở cửa suốt đêm. Để tiết kiệm tiền hơn nữa, cả hai thường ăn ở quán Tom’s Restaurant với phần ăn sáng giá 1,99 USD.

Obama có một thời trẻ tuổi sôi nổi.

Tháng 12/1983, Obama bắt đầu hẹn hò với một phụ nữ trẻ tên Genevieve Cook. Cook kể, thói quen của vị tổng thống tương lai vào những ngày chủ nhật là “đi tới đi lui trong phòng, thi thoảng nhấp vài ngụm cà phê trong khi chơi trò giải ô chữ trên tờ The New York Times, ở trần và quấn xà rông xanh và trắng".

Trong thời gian hò hẹn với Cook, Obama sống trong một căn hộ ở đường West 114th Street, mà trong đó phòng ngủ của ông có mùi duy nhất bao trùm. Cook mô tả: "Tôi mở cánh cửa vốn bị Obama đóng suốt ngày, bước vào phòng, và được chào đón bởi khoảng không riêng tư ấm áp, sặc mùi đặc trưng nói lên sự hiện diện của Obama: chất khử mùi Brut, mùi thuốc lá, nho khô". Hiện ông Obama không còn hút thuốc, nhưng không biết liệu ông có còn dùng thuốc khử mùi dạng phun Brut.

Bìa cuốn sách mới về tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Ở New York, Obama còn dành nhiều thời gian cho một nhóm bạn mà ông gọi là "những người Pakistanis". Họ ném mình vào những buổi tiệc dữ dội, như Maraniss mô tả. Dù vậy, khi kể về những ngày hoang đàng của mình trong cuốn Dreams From My Father, Obama phần lớn phủ nhận việc ông quá nuông chiều bản thân.

Beenu Mahmood, một trong những người bạn Pakistan của Obama, nhớ rằng có khoảng thời gian trong hơn 2-3 tháng, Obama thường xuyên đọc lại tác phẩm Invisible Man của Ralph Ellison. Theo Mahmood, vị tổng thống tương lai dùng thời gian đọc ấy để chiêm nghiệm về chủng tộc của ông. Mahmood mô tả Obama là "người có chủ đích nhất trong số những người muốn xây dựng bản sắc riêng, và thành tựu mà Obama đạt được thật sự là một thành tựu về gây dựng bản sắc trong thế giới hiện đại”.