Sách tiết lộ nhiều bí mật cuộc đời Albert Einstein

Albert Einstein là ‘người chồng tệ nhất thế giới’

Sách viết dưới dạng tiểu sử, dựa trên nhiều nguồn dữ liệu về Einstein. Độc giả sẽ được biết về một cậu bé Einstein chậm biết nói khi còn nhỏ. Mãi năm hai tuổi, cậu mới có thể bập bẹ và khi nói câu gì đều lẩm nhẩm một cách khó khăn. Bác sĩ từng đánh giá Einstein "chậm phát triển".

Khi đi học, Einstein là một kẻ bướng bỉnh, chán ghét những chuẩn mực và hay phản kháng. Khi 5 tuổi, Einstein đã vớ lấy chiếc ghế và ném vào một gia sư.

Vì những hành vi thuở nhỏ, Eistein từng bị đồn là đứa trẻ "đần độn" và "học dốt môn Toán". Thực tế, Einstein từng phá lên cười với bài báo có tiêu đề "Nhà Toán học vĩ đại nhất hiện còn sống từng trượt môn Toán".

"Chưa đầy 15 tuổi, tôi đã thành thạo các phép tính vi phân và tích phân", ông nói với một giáo sĩ Do Thái năm 1935.

Cuối tháng 8, Alpha Books và dự án "Omega - Sách tri thức tinh hoa" xuất bản cuốn Albert Einstein - Cuộc đời và vũ trụ. Bản tiếng Việt do dịch giả Vũ Minh Tân chuyển ngữ từ cuốn Einstein: His Life and Universe của Walter Isaacson.

Sách cũng kể chuyện đời tư của Einstein. Thiên tài Vật lý từng phụ tình người bạn gái đầu - Marie Winteler, cãi cha mẹ để được cưới Mileva Maric. Cả hai có với nhau ba con nhưng ly hôn vì Einstein bận làm khoa học và có tính gia trưởng. Con đầu của cả hai bị bỏ rơi, cho đến nay vẫn không có tài liệu nào nhắc đến.

Sau cuộc hôn nhân đầu, Einstein kết hôn với em gái cùng họ - Elsa Einstein - năm 1919. Có nguồn tin cho rằng mối quan hệ của Einstein và Elsa đã nảy nở khi ông còn chung sống với người vợ đầu tiên.

Sách cũng viết về những bất lực của Einstein trong công việc khoa học. Những phát kiến Vật lý lý thuyết của ông góp phần tạo ra bom nguyên tử và ông không phản đối vũ khí hủy diệt. Tuy nhiên, ông đã rất ân hận khi không ngăn cản được việc Mỹ thả hai quả bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) năm 1945.

Cuối cuốn sách, Isaacson hé lộ câu chuyện ly kỳ về bộ não của Einstein. Bộ não ông đã được giữ lại, không hỏa táng khi ông mất. Nhà phẫu thuật Thomas Harvey giữ lại bộ não đó, chia thành hàng chục phần cho các nhà nghiên cứu. Một phần bộ não vẫn được lưu giữ đến ngày nay.

Einstein: His Life and Universe được xem là cuốn tiểu sử đầy đủ về thiên tài Vật lý từ trước đến nay. Sách trở thành best-seller của The New York Times, luôn nằm trong top bán chạy nhất. Cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng và đã được in 68 phiên bản sách giấy theo trang GoodReads.

Isaacson thừa nhận Einstein là nhân vật rất khó khắc họa - một con người phi thường sống dưới lớp vỏ bình dân, cá tính phức tạp, đời tư và quan điểm sống tách biệt với thời đại. Tác giả Isaacson còn phải tự trang bị kiến thức khoa học để hiểu hết những tư liệu về Einstein.

Walter Isaacson sinh năm 1952, là một nhà văn, nhà báo người Mỹ. Ông là chủ tịch Hội đồng quản trị của Học viện Aspen, từng là chủ tịch của CNN và tổng biên tập tạp chí Time. Isaacson được xem là chuyên gia viết tiểu sử hàng đầu nước Mỹ, với các tác phẩm về cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, cựu tổng thống Mỹ Franklin, Steve Jobs...

Di Ca