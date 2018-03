Sách mới của Tom Hanks gây tranh cãi chuyện hạ thấp phụ nữ

10 ngôi sao Âu Mỹ bảo chứng cho chất lượng phim / Tom Hanks tròn vai trong bom tấn giải đố 'Hỏa ngục'

Diễn viên Tom Hanks vừa ra mắt cuốn Uncommon Type gồm 17 truyện ngắn viết về lối sống thành thị nước Mỹ. Sách dày hơn 400 trang, do nhà xuất bản Knopf phát hành.

Nam diễn viên Tom Hanks.

Theo The Guardian, cách miêu tả nữ giới của tác phẩm thiếu chân thực, không có sức thuyết phục. Trong truyện Who’s Who, nhân vật Sue Gliebe được miêu tả là "một cô gái trẻ xinh đẹp, khêu gợi, luôn phảng phất mùi thơm của hoa hồng". Anna trong truyện Three Exhausting Weeks là một cô nàng mảnh mai, quyến rũ và chủ động mời gọi nhân vật nam chính quan hệ tình dục.

The Guardian cho rằng Tom Hanks chỉ chú ý đến ngoại hình của nữ giới thay vì khắc họa nội tâm của họ. Các cảnh làm tình dày đặc trong cuốn sách. Tư tưởng này hoàn toàn không phù hợp khi scandal quấy rối tình dục của "ông trùm" Harvey Weinstein bị phanh phui. Cả thế giới đang quan tâm tới việc phụ nữ bị đối xử bất công ở Hollywood. Cây bút Kaite Welsh chỉ trích sách của Hanks là sản phẩm ra đời từ chính môi trường anh làm việc.

"Uncommon Type" phát hành ở Mỹ ngày 17/10.

Tuy nhiên, tác phẩm đầu tay của diễn viên Mỹ vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Nhà văn, nhà sản xuất âm nhạc Steve Martin nhận xét Hanks là một "nhà văn khôn ngoan và hóm hỉnh". Diễn viên Stephen Fry cho rằng những câu chuyện trong Uncommon Type đi từ sự hài hước đến những cảm xúc sâu lắng và Tom Hanks viết về tình bạn, cuộc sống, gia đình của người Mỹ một cách thông minh, nhân văn. Nhà báo Carl Hiaasen đánh giá giọng văn của Tom Hanks "hài hước, sống động và đáng kinh ngạc".

* Tom Hanks trong phim "Angels and Demons"

Tom Hanks - Thiên thần và ác quỷ

Tom Hanks tên thật là Thomas Jeffrey Hanks, sinh năm 1956 ở California, Mỹ. Ông từng đoạt hai giải Oscar cho các vai diễn trong phim Philadelphia (1993) và Forrest Gump (1994). Ngoài ra, ông nổi tiếng với vai diễn trong các phim Apollo 13 (1995), Cast Away (2000), The Da Vinci Code (2006), Angels and Demons (2009)...

Hà Thu