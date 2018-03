Sách khiêu dâm được đề cử giải National Book

Tiểu thuyết khiêu dâm 'lũng đoạn' thị trường sách / Sách khiêu dâm được Hollywood mua bản quyền làm phim

Cuốn tiểu thuyết ướt át, vừa đạt doanh số tiêu thụ hơn 4 triệu bản, được đánh giá là tác phẩm duy nhất giúp cho ngành kinh doanh sách hiện nay thoát khỏi khủng hoảng. Sau khi được hội đồng gồm 50 chuyên gia trong các lĩnh vực tuyển chọn, Fifty Shades of Grey đã lọt vào tới chung khảo giải National Book. Các ứng viên khác gồm có Citadel - Kate Mosses, The Thread - Victoria Hislop, 1356 - Bernard Cornwell, The Rose Petal Beach - Dorothy Koomson và Me Before You - JoJo Moyes. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 4/12.

Fifty Shades of Grey nói về mối quan hệ giữa một nữ sinh viên ngây thơ và nhà tỷ phú ưa bạo dâm. Cuốn sách được Hội đồng tuyển chọn đánh giá là "đã gây ấn tượng mạnh mẽ vượt quá cả sự mong đợi”.

Trang bìa cuốn sách.

Tác phẩm hư cấu nổi tiếng nhất trong năm là một trong 10 hạng mục của giải thưởng National Book.

Ở hạng mục Tự truyện của năm là sự cạnh tranh của các tác giả Salman Rushdie, David Walliams, Peter Townshen và Clare Balding. Alison Moore cạnh tranh giải thưởng Nhà văn mới của năm cùng Rachel Joyce, Grace McLeen và Will Wiles. Trong khi đó danh sách chung khảo cho Tác giả quốc tế của năm có nhà văn Pháp Laurent Binet với HHhH, tác giả Hà Lan với The Dinner và Patrick deWitt đến từ Canada với cuốn sách từng lọt vào chung khảo Man Booker - The Sisters Brothers

Tác phẩm người lớn đầu tiên của JK Rowling - The Casual Vacancy - được đề cử cho hạng mục Tác giả Anh của năm.

Sau khi giải thưởng được công bố vào 4/12, độc giả sẽ tiếp tục bầu chọn ra tác phẩm họ yêu thích nhất The National Book of The Year từ các cuốn sách chiến thắng ở 10 hạng mục.

Lê Phượng