Sách hé lộ cuộc đời nữ chính trị gia nổi tiếng nhất Myanmar

Cuốn Aung San Suu Kyi - Sợ hãi và tự do do ông Christophe Loviny - nhà báo kiêm nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên trách các vấn đề của Miến Điện và Đông Nam Á - thực hiện. Ông Loviny là người chụp ảnh bà Aung San Suu Kyi từ năm 1996. Trong nhiều năm, ông và các cộng sự đã ghi lại nhiều tư liệu ảnh quý giá về nữ chính trị gia huyền thoại của đất nước Myanmar. Cuốn sách được First News mua bản quyền và phát hành trong nước qua bản dịch của Đỗ Hùng.

Bìa sách "Aung San Suu Kyi - Sợ hãi và tự do".

Sách kể về cuộc đời thủ lĩnh phong trào dân chủ Myanmar, người truyền cảm hứng cho giấc mơ dân chủ, tự do và hòa bình cho đất nước bà với quyết tâm "biến dân chủ thành tín ngưỡng của người dân".

Ấn phẩm này đầy ắp những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của người phụ nữ phi thường. Suốt hơn 20 năm, trải qua nhiều chìm nổi, bà Suu Kyi vẫn mạnh mẽ đứng lên chống lại chế độ độc tài quân sự ở Myanmar. Bà nổi tiếng với câu nói: "Ngục tù duy nhất là nỗi sợ, tự do duy nhất là tự do khỏi nỗi sợ".

Cuốn sách trích dẫn nhiều câu nói của bà Aung San Suu Kyi cho thấy thái độ khoan dung và hòa giải đến từ một trái tim không hận thù của nữ chính trị gia. Bà được xem là một trong số lãnh đạo tiêu biểu cho đường lối đấu tranh bất bạo động vì dân chủ. Trong những ngày bị quản thúc và trấn áp dưới "bàn tay sắt" của chế độ độc tài quân sự Myanmar, bà vẫn kiên định với lập trường ôn hòa: "Tôi luôn cảm thấy nếu tôi bắt đầu dung dưỡng lòng thù hận nhằm vào những người đã giam cầm mình thì ngay lúc đó tôi đã tự đánh gục mình".

Sự dấn thân, những thông điệp truyền cảm hứng của bà làm lan tỏa tinh thần không sợ hãi và lòng bao dung cho cả một dân tộc, để từ đó nền dân chủ hình thành sau bao nỗ lực không mệt mỏi. "Tinh thần tự do là thứ không thể bị giam cầm" là thông điệp mạnh mẽ từ một nữ chính trị gia có vóc dáng mảnh mai thường cài những đóa hoa duyên dáng lên búi tóc.

Ngoài hình ảnh, cuốn sách kèm theo phần phụ lục cập nhật tình hình chính trị ở Myanmar, tiểu luận "Tự do khỏi nỗi sợ" do Suu Kyi viết năm 1990 và phụ lục "Những cột mốc lịch sử Myanmar".

Aung San Suu Kyi sinh ngày 19/6/1945 tại Rangoon (nay là Yangon). Bà là con gái của anh hùng Myanmar, tướng Aung San, người đã thành lập quân đội Myanmar hiện đại và đã đàm phán để Myanmar được độc lập khỏi Anh năm 1947. Ông bị ám sát trong giai đoạn chuyển tiếp vào tháng 7/1947, chỉ 6 tháng trước độc lập, khi bà Suu Kyi mới hai tuổi. Bà được trao giải Nobel Hòa bình năm 1991 vì những đấu tranh không mệt mỏi cho nền dân chủ, nhân quyền của đất nước bà.

