Sách của nhà văn giàu nhất Trung Quốc ra mắt ở Việt Nam

Lương Triều Vỹ đóng phim của nhà văn giàu nhất Trung Quốc / Danh sách 'Nhà văn giàu nhất Trung Quốc' gây tranh cãi

Ngang qua thế giới của em (tên tiếng anh là I belonged to you) là một tập truyện ngắn tuyển chọn từ "Chuyện kể trước giờ đi ngủ" - chuyên mục do tác giả lập ra trên một trang mạng xã hội nổi tiếng Trung Quốc. Ngay từ khi xuất hiện trên Internet, mục này đã có hơn bốn triệu người đọc, 1,5 triệu lượt chia sẻ. Năm 2013, các truyện ngắn được xuất bản thành sách, lập kỳ tích phát hành.

Trang bìa và trang lót cuốn "Ngang qua thế giới của em".

Ngang qua thế giới của em đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất của trang bán sách lớn của Trung Quốc hai tuần sau khi xuất bản. Năm 2014, với bốn triệu bản được tiêu thụ, cuốn sách mang về cho tác giả 19,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 67 tỷ đồng). Với thu nhập đó, Trương Gia Giai trở thành nhà văn giàu nhất Trung Quốc trong năm 2014, vượt qua cả bậc lão làng Mạc Ngôn, hay những tên tuổi ăn khách như Quách Kính Minh, Hàn Hàn.

Các truyện ngắn trong sách được sắp xếp thành bảy mục lớn, với tiêu đề như: "Đêm thứ nhất", "Đêm thứ hai",... "Đêm cuối". Ở đó, mỗi truyện ngắn kể những câu chuyện khác nhau, được tác giả miêu tả là: "Có trang ấm áp, có trang sáng sủa, có trang cô độc, có trang khùng điên, có trang vô vị, có trang kỳ quặc, có trang viết bừa, có trang vớ vẩn, linh tinh". Dù khắc họa muôn mặt đời sống với những nhân vật khác nhau, mỗi truyện của Trương Gia Giai đều hướng con người tới hy vọng, như tác giả viết trong "Lời mở đầu" cuốn sách: "Thế giới mà bạn thuộc về đang dang rộng vòng tay chờ đón bạn, tôi cá là vậy. Bởi vì, chúng ta, ai rồi cũng phải được hạnh phúc".

Tác giả Trương Gia Giai - nhà văn có thu nhập cao nhất Trung Quốc năm 2014.

Trương Gia Giai sử dụng giọng điệu dí dỏm, lối kể chuyện chân thực khiến người đọc tin rằng tác giả đang kể câu chuyện của chính anh, hoặc của bạn anh. Trong cuốn sách, độc giả có thể gặp những kỷ niệm dễ thương thời cắp sách đến trường, những khi hết tiền cả phòng ký túc xá chia nhau mấy gói mỳ tôm. Người đọc có thể rơm rớm nước mắt khi tác giả viết những câu chuyện về gia đình, mối tình đầu hay sự lầm lỡ của tuổi trẻ...

Đã có năm truyện ngắn trong cuốn sách được chuyển thể thành kịch bản phim, trong đó, truyện ngắn Người đưa đò đang được dựng thành phim với Giám đốc sản xuất là Vương Gia Vệ, có sự tham gia diễn xuất của Lương Triều Vỹ.

Ngang qua thế giới của em do nhà xuất bản Văn học và Văn Việt phát hành trung tuần tháng 9 tại Việt Nam.

Lam Thu