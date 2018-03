Ra mắt tập 1A, 1B 'Trò chơi vương quyền'

Lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử thời “Chiến tranh hoa hồng” của nước Anh và chịu ảnh hưởng khá nhiều từ tiểu thuyết gia viễn tưởng gạo cội J. R. R. Tolkien (tác giả Lord of the Rings, The Hobbit), George R. R. Martin viết nên bộ siêu phẩm giả tưởng đồ sộ A Song of Ice and Fire (Khúc tráng ca của Lửa và Băng), khi chuyển ngữ sang tiếng Việt, được đặt tên là "Trò chơi vương quyền".

Kể từ khi tập đầu tiên của bộ sách được xuất bản năm 1996 đến nay, 5 tập sách đã ra mắt độc giả, 22 triệu bản sách được bán ra trên toàn thế giới, hơn 20 quốc gia đã mua bản quyền. Kênh truyền hình HBO mua bản quyền và dựng thành series phim truyền hình đình đám với tên gọi Game of Thrones - Trò chơi vương quyền, công chiếu lần đầu vào tháng 4/2011. Theo kế hoạch của tác giả, bộ sách này có 7 tập, và hiện tại, các độc giả vẫn đang chờ đợi các tập tiếp theo: The Winds of Winter và A Dream of Spring mà chưa rõ khi nào sẽ có trên kệ sách.

Thành công của tác phẩm nằm trong từng con chữ, từng nét tính cách khắc họa nhân vật giao hòa trong một bối cảnh đậm đặc văn hóa. Những mô-tuýp tưởng chừng xưa cũ: khát vọng yêu đương, đoạt tranh vương quyền, những âm mưu chính trị đen tối, ranh giới mong manh giữa tốt và xấu. Tất cả những điều đó làm nên sức cuốn hút cho cuốn sách.

Tác giả khiến người đọc cảm thấy cái ớn lạnh, cơn rùng mình khe khẽ luồn trong xương cốt giống như một người nhà Stark khi cuối cùng mùa đông lạnh lẽo tối tăm sắp thế chỗ cho một mùa hè dài rực rỡ và ấm áp. Bạn có thể sẽ choáng váng và cảm thấy mình bé nhỏ bám víu vào sự sống nơi mép đá trong thiên ngục của nhà Arryn tít cao trên núi, nơi thành Casterly Rock bất khả xâm phạm tọa lạc… Và bạn như tận mắt chứng kiến cơn cuồng phong của lửa khi những con rồng cuối cùng sinh ra.

Tác phẩm của Martin chứa đựng những điều bí mật và sự bội phản, gửi gắm câu chuyện về tình bạn - tình yêu, nỗi thất vọng và bi kịch, pha màu sắc huyền bí của những thế lực siêu nhiên mà con người không thể kiểm soát. Theo một cách nhìn khác, chính câu chuyện về mối quan hệ giữa người với người mới là mấu chốt tạo nên kịch tính và động cơ của mỗi nhân vật.

Sắt thép chưa làm nên vũ khí, chỉ con người mới là thứ vũ khí mạnh nhất. Chúng ta sẽ sốc vì những sự lựa chọn cá nhân của riêng từng nhân vật, chứ không phải cảnh chiến tranh đầu rơi máu chảy. Trò chơi vương quyền nhận được nhiều lời khen ngợi về chủ nghĩa hiện thực. Đồng thời, bộ tiểu thuyết cũng nhận được những bình luận quan trọng về vai trò của phụ nữ và tôn giáo được thể hiện trong tác phẩm.

George R. R. Martin từng được biết đến như là nhà biên kịch tài ba, với thâm niên gần 10 năm làm việc tại Hollywood, trước khi trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng. Trong suốt quãng thời gian thực hiện một số tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Twilight Zone, Beauty and the Beast, ông luôn sửa lại tình tiết kịch bản và người chịu trách nhiệm sản xuất cho rằng ông đã quá tham vọng. Vì thế câu chuyện kể về cuộc tranh giành quyền lực của bảy lãnh chúa vùng đất Westeros và Essos - nơi mùa hè dường như kéo dài vô tận và mùa đông trải qua cả đời người - ra đời là để thỏa mãn ước mơ và trí tưởng tượng bay bổng của chính ông.

Mai Thương

