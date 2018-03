Ra mắt bộ 'Thần thoại Hy Lạp'

Thất Sơn -

Tác giả Nguyễn Văn Khỏa vốn là giảng viên của Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Ông từng soạn nhiều giáo trình, sách tham khảo về thần thoại Hy Lạp, Anh hùng ca của Homère, các từ điển văn học...

Bộ Thần thoại Hy Lạp do ông biên soạn trước đây được đông đảo bạn đọc yêu mến. Vì thế, Đông A Books và NXB Văn Học liên kết để giới thiệu bộ sách đến công chúng qua bản in đẹp, được biên tập cẩn thận. Tên các nhân vật trong truyện được phiên âm bằng tiếng Pháp. Cuốn sách gần 1.000 trang được in trên giấy chất lượng cao.

Bìa sách "Thần thoại Hy Lạp".

"Thần thoại Hy Lạp" bao gồm các truyền thuyết về các vị thần và các vị anh hùng của người Hy Lạp. Bộ sách này hình thành trong một quãng thời gian lịch sử khá dài. Đó là một quá trình lịch sử từ thời kỳ nền văn minh Mycènes (2000 - 1100 TCN) đến những buổi biển diễn, đọc, kể anh hùng ca của Homère trong những ngày hội rồi đến hội diễn bi kịch trong ngày hội Dionysos.

Dù hôm nay, thời đại của niềm tin và tư duy thần thoại đã lùi vào quá khứ, cung điện Olympie của các vị thần hẳn đã dời đến một hành tinh nào khác xa xăm, thì những cái tên như Zeus, Éros, Héraclès… hay Achille vẫn truyền cho loài người những âm hưởng thánh thần để chinh phục ngày mai.

Hầu hết những câu chuyện thần thoại còn lại với độc giả ngày nay đều do những nhà thơ, nhà viết kịch kể lại... Quá trình kể lại cũng đồng thời là quá trình sắp xếp, biên soạn lại, tái tạo các câu chuyện theo một khuynh hướng nào đó.