Ra mắt 170.000 bản 'Cây chuối non đi giày xanh' của Nguyễn Nhật Ánh

Ấn bản bìa cứng "Cây chuối non đi giày xanh" (trái) bên các quà tặng là sổ tay, postcard và lịch để bàn - đều có minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường. Bìa sách được cán UV định vị, giấy in Nhật Bản để giúp bạn đọc phân biệt sách giả và sách thật, chống in lậu.