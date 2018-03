Playboy giành quyền đăng tải tiểu thuyết của Nabokov

Xuất bản tác phẩm dang dở của Nabokov

The Original of Laura kể câu chuyện về người đàn ông mê đắm một cách đau khổ người vợ chung chạ bừa bãi của mình, người vợ mà thời trẻ từng quan hệ yêu đương với một cô gái. Trong di chúc, Vladimir Nabokov yêu cầu người thừa kế đốt bản thảo cuốn sách. Tuy nhiên, Dmitri - con trai, người thừa kế duy nhất còn lại của nhà văn - đã không tuân theo di chúc của cha. Ông quyết định sẽ ấn hành cuốn sách vào tháng 11 năm nay, sau rất nhiều đắn đo.

Nhà văn Nabokov.

Một tuần trước khi The Original of Laura được in thành sách, tạp chí Playboy đã giành được quyền đăng tải 5.000 chữ của tác phẩm. Để được thưởng thức trước cuốn sách cuối cùng của Nabokov, Playboy đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ. Amy Grace Loyd, biên tập viên tờ Playboy cho biết, tạp chí này chưa từng đưa ra một mức giá cao như vậy để giành quyền đăng tải trích dẫn tác phẩm.

Vladimir Nabokov được đánh giá là một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại nhất thế giới thế kỷ 20. Ông nổi tiếng với Lolita - cuốn sách gây tranh cãi và từng được cả tạp chí Time Magazine lẫn Modern Library bình chọn vào danh sách 100 tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất thế kỷ 20. Nhà văn qua đời vào năm 1977, khi đang viết dở The Original of Laura. Theo Dimitri, bố ông không muốn ra mắt cuốn sách vì không muốn công chúng phải thưởng thức tác phẩm còn dang dở của mình .