Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt: 'Sách mất độc giả vì Facebook, Google'

Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt 'hiến kế' giúp thị trường sách Việt

Sáng 21/3, bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Hội sách quốc tế Frankfurt (Đức), hội sách lớn nhất thế giới - gặp gỡ nhiều đơn vị xuất bản tại TP HCM. Ở phần phát biểu của mình, bà đề cập về xu hướng xuất bản thế giới trong 2018 và sắp tới, những vấn đề giao dịch bản quyền tại Hội chợ sách Quốc tế Frankfurt...

Bà Claudia Kaiser tại buổi gặp giới xuất bản do Văn phòng đại diện phía Nam - Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức. Ảnh: Mai Nhật.

Bà Claudia Kaiser chia sẻ giới làm sách đang đối mặt với những thách thức lớn. Chẳng hạn, các nước phương Tây đang mất dần độc giả. "Quê hương tôi - nước Đức - đứng thứ ba trong top bảy nước có số tác phẩm xuất bản lớn nhất thế giới, song đang phải gánh chịu sự sụt giảm 3% doanh số mỗi năm. Nhiều năm qua, chúng tôi mất khoảng tám triệu người đọc vì các hình thức giải trí, truyền thông như Facebook, Skype... Người ta không mua sách đọc nữa mà dồn tiền cho các kênh phim ảnh như Netflix. Facebook, Google, Amazon đang trở thành những nhà xuất bản lớn thế giới", bà Kaiser cho biết. Hiện tượng này cũng xảy ra đối với các nước còn lại trong top bảy (chiếm hai phần ba lượng độc giả toàn cầu) là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Ấn Độ.

Tuy nhiên, phó chủ tịch Hội sách quốc tế Frankfurt cho biết ngành xuất bản có nhiều lý do để lạc quan. Theo bà Kaiser, hiện nay ngành này đang có tốc độ phát triển cao nhất trong vòng 50 năm qua. Các thị trường sách ở khu vực và trên thế giới đang tăng trưởng mạnh. Ngành sách có những hệ thống phân phối bền vững về sách in lẫn sách điện tử đến với độc giả. Việc kết hợp mạnh mẽ giữa sách truyền thống lẫn ebook giúp thị phần ngành xuất bản ngày càng lớn mạnh. Dân số thế giới tăng nhanh với tỷ lệ người biết đọc ngày càng cao là tín hiệu tốt cho ngành in ấn. Trong 10 năm qua, các đầu sách dành cho trẻ em và giới trẻ có tốc độ phát triển lớn nhất

Vì vậy, bà Kaiser nhấn mạnh ngành xuất bản Việt Nam nói chung và Đông Nam Á nói riêng đang đứng trước các thách thức lẫn cơ hội lớn. Theo bà, để tìm hướng đi mới cho ngành sách tại Việt Nam, các đơn vị xuất bản có thể tìm đến các hội sách quốc tế. Các nhà xuất bản, đơn vị làm sách tư nhân nên đưa các nhà văn, nhà diễn thuyết đến những hội sách lớn, tìm cơ hội quảng bá không chỉ thị trường sách trong nước mà còn văn hóa, du lịch... Ngoài ra, người làm sách không nên quá chú trọng việc nhập khẩu sách, mà nên có sách chính mình để bán ra nước ngoài, từ đó tận dụng việc bán bản quyền cho các hình thức media (phim, kịch...) khác. Trong kỳ hội sách vào tháng 10 tới ở Đức, Hội chợ sách quốc tế Frankfurt sẽ tổ chức khu vực dành riêng cho các nền xuất bản của các nước Đông Nam Á.

Hội sách TP HCM 2018 là điểm thu hút nhiều đơn vị xuất bản trong nước và trên thế giới trao đổi bản quyền.

Hội chợ sách Frankurt có lịch sử khoảng 500 năm, là hội chợ sách lớn nhất thế giới, dựa trên số nhà xuất bản và độc giả tham dự. Sự kiện được tổ chức vào giữa tháng 10 mỗi năm trong 5 ngày ở Đức. Năm 2016, có hơn 7.000 đơn vị từ 100 nước và 278.000 khách tham dự sự kiện này.

Bà Claudia Kaiser được đào tạo trong lĩnh vực phát hành sách, tốt nghiệp bằng thạc sĩ về Nghiên cứu Trung Quốc. Bà sống ở Trung Quốc hơn 10 năm, làm biên tập cho Nhà xuất bản Văn học nước ngoài ở đây, sau đó mở một đại lý giao dịch bản quyền. Năm 1998, bà thành lập và là Giám đốc Trung tâm Thông tin Sách của Đức trực thuộc Frankfurt Book Fair tại Bắc Kinh. Sau đó, bà làm việc trong lĩnh vực xuất bản của Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ), phụ trách về bản quyền và kinh doanh. Bà là quản lý cấp cao Hội chợ sách Frankfurt từ năm 2003, ở các vị trí khác nhau như: Trưởng bộ phận Quốc tế, Tổng giám đốc của KITAB (Hội chợ sách quốc tế Abu Dhabi), Trưởng hội chợ sách Cape Town... Hiện với tư cách là Phó Chủ tịch Hội chợ Sách Frankfurt, bà phụ trách các thị trường Đông Nam Á và Ấn Độ.

Tam Kỳ