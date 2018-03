Phim về Phạm Xuân Ẩn được đầu tư một triệu USD

Larry Berman: 'Phạm Xuân Ẩn là bậc thầy về tình báo' / Giáo sư Mỹ đến VN ra mắt sách về Phạm Xuân Ẩn

Trong buổi ra mắt sách tại Hà Nội sáng 18/2, ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty Trí Việt - First News, cho biết công ty và giáo sư Larry Berman dự định làm phim về Phạm Xuân Ẩn. Họ đã tiếp xúc với một đoàn làm phim và dự định đầu tư một triệu USD để thực hiện dự án này. Dự kiến bộ phim kéo dài 32 tập, là phim truyền hình chứ không phải phim tư liệu. Bên cạnh đó, mục tiêu của êkíp trong năm 2014 là xuất bản cuốn sách bằng tiếng Anh trên toàn thế giới.

Trong buổi ra mắt sách tại Hà Nội, ông Larry Berman cho biết đã trao bản quyền cho công ty Trí Việt thực hiện bộ phim về Phạm Xuân Ẩn.

Cuốn sách Perfect Spy - The Incredible Double Life of PHAM XUAN AN ra mắt tại Mỹ năm 2007 gây chấn động dư luận và kiều bào Việt Nam ở Mỹ. Trước khi cuốn sách ra đời, rất ít người biết và tìm hiểu về vị tướng tình báo dù ông là một nhân vật huyền thoại của chiến tranh Việt Nam.

Giữ lời hứa với Phạm Xuân Ẩn, giáo sư sử học Larry Berman bổ sung thêm nhiều chi tiết sau khi vị tướng tình báo qua đời. Tháng 9/2013, cuốn sách xuất bản ở Việt Nam với nhiều tình tiết chưa từng được công bố.

Trong buổi ra mắt sách tại Hà Nội, giáo sư Berman cho biết, ông thực hiện cuốn sách với tất cả sự trân trọng, đáp lại hoài bão, tấm chân tình và bày tỏ sự ngưỡng mộ với một nhân cách lớn. Ông nói: "Phạm Xuân Ẩn là nhà tình báo lạ thường. Ông lúc nào cũng đặt hòa bình và sau này là hòa giải làm mục tiêu, làm tình báo vì nhân dân, vì lòng yêu nước. Trong những phần bổ sung của cuốn sách, tôi muốn giới thiệu thêm về những tính cách, con người của Phạm Xuân Ẩn: một mặt phải sống trong vỏ bọc, một mặt phải sống với chính con người ông. Bên cạnh nói về cuộc đời một điệp viên hoàn hảo, tôi muốn đi sâu, làm rõ thêm nhân cách, con người của Phạm Xuân Ẩn".

Cuốn sách về cuộc đời tình báo của Phạm Xuân Ẩn từ ngày phát hành tại Việt Nam tới nay đã tạo nên làn sóng đọc không chỉ của những người đi qua chiến tranh, mà còn lôi cuốn cả giới truyền thông và những người trẻ. Sau 5 tháng ra mắt, đã có 25.000 bản sách đến với độc giả.

