Phát hành sách 'Người tị nạn' của nhà văn gốc Việt đoạt giải Pulitzer

Nhà văn gốc Việt giành giải Pulitzer văn chương

Người tị nạn (tên gốc: The Refugees) xuất bản ở Mỹ hồi đầu năm. Tác phẩm gồm tám truyện ngắn, viết về những người tị nạn ở Việt Nam, trong đó có Thanh Việt và gia đình. Vì nhiều lý do, họ phải rời Việt Nam, ra nước ngoài sinh sống. Nhà văn kể ông và những người tị nạn khác có chung cảm giác xa lạ với cộng đồng. Họ luôn cố gắng hòa nhập với đám đông, đồng thời che giấu sự mặc cảm.

Bìa sách "Người tị nạn" do Nhà sách Phương Nam phát hành.

Tờ The New York Times đánh giá cuốn sách sử dụng giọng văn khiêm tốn, chi tiết và phong cách tự sự thẳng thắn, phù hợp với việc miêu tả số phận những người tị nạn. Tờ Chicago Tribune nhận xét Người tị nạn là tập truyện ngắn xuất sắc, phản ánh góc nhìn của Thanh Việt về vấn đề di cư của người Việt đến Mỹ và những tác động của nó. Tờ Financial Times gọi tác phẩm là một tuyển tập "u buồn nhưng mạnh mẽ". Tờ Dallas Morning News đánh giá: "Vào thời điểm những ám ảnh về người tị nạn, người di cư đang dâng cao ở Mỹ và trên toàn thế giới, tập truyện ngắn đầu tay của Việt Thanh góp tiếng nói nhân văn cần thiết về nhóm người này".

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt.

Nguyễn Thanh Việt sinh năm 1971 ở Buôn Ma Thuột. Năm 1975, ông theo gia đình sang Mỹ. Sau khi tốt nghiệp bằng danh dự ngành tiếng Anh và Nghiên cứu dân tộc học tại Đại học California - Berkeley, ông theo đuổi bằng Tiến sĩ cũng ở trường này, lấy bằng năm 1997. Hiện ông là giáo sư tại Đại học Nam California. Ngoài giảng dạy và viết lách, ông còn là một nhà phê bình văn hóa cho tờ The Los Angeles Times.

Năm 2016, ông giành giải Pulitzer văn chương với tiểu thuyết The Sympathizer (tạm dịch: Cảm tình viên). Câu chuyện nói về chiến tranh dưới góc nhìn của nhân vật chính - một người đàn ông mang hai dòng máu Việt - Pháp.

Hà Thu