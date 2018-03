Paul Auster: 'Viết về sex là khó nhất'

H.T.

Auster sinh ra và lớn lên ở Newark, New Jersey, Mỹ. Ông tốt nghiệp Đại học Columbia, New York và từng sang Paris làm dịch giả trước khi trở về Mỹ chuyên tâm viết văn. Đến nay, ngoài 12 tiểu thuyết, ông sở hữu hàng chục bài thơ, tiểu luận, hồi ký và kịch bản phim. Nhà văn hiện sống tại Brooklyn, New York với con gái và người vợ hai.

- Thần tượng văn học của ông là ai?

- William Shakespeare, Michel Eyquem de Montaigne, Charles Dickens, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, Leo Tolstoy, Nathaniel Hawthorne và Herman Melville.

- Ông viết tốt nhất khi ngồi ở đâu?

- Tôi có một căn hộ nữa ở cùng khu nhà mình đang sống. Nơi đây rất yên tĩnh, tôi không bị cắt ngang hay làm phiền.

- Mỗi ngày, ông viết được bao nhiêu chữ?

- Mỗi ngày một trang là tốt lắm rồi. Ngày nào hơn một trang thì đó là điều phi thường.

- Những lúc nghỉ ngơi giữa các trang viết, ông làm gì?

- Tôi đọc trang thể thao trong các tờ báo.

Nhà văn Paul Auster. Ảnh: AP.

- Ông thường làm gì để ăn mừng khi viết xong một cuốn sách?

- Không, tôi thường rơi vào trầm cảm. Tự dưng, tôi "thất nghiệp" nên không lấy làm hạnh phúc chút nào.

- Theo ông, đề tài khó viết nhất là gì?

- Tình dục.

- Điều gì khiến ông muốn quay lại và thay đổi con người mình?

- Rất nhiều thứ. Nhưng tôi không thích làm như vậy. Tôi phải sống chung với sai lầm và biết cách rút ra bài học từ những sai lầm đó để hoàn thiện mình hơn.

- Ông đối xử thế nào nếu có người sống cùng nhà với mình?

- Nói chung, tôi thường rất nhã nhặn, tử tế, tốt bụng. Những cũng có những lúc tôi nổi khùng.

- Nếu có một bộ phim về cuộc đời ông, ông muốn diễn viên nào thủ vai mình?

- Buster Keaton. Một lần, cách đây hai năm, tôi đi ra ngoài. Trời New York lúc đó đang đầy tuyết. Tôi đội một chiếc mũ rồi nhìn mình qua gương và bất giác nghĩ đến anh chàng diễn viên này.

- Nếu được sử hữu một bức tranh, ông sẽ chọn bức tranh nào?

- Bức chân dung cậu con trai Titus của danh họa Rembrandt. Đó là một kiệt tác đẹp và cảm động, một hình ảnh hoàn hảo để gợi nhớ về tuổi thơ.

- Để chọn cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời cho một đứa trẻ, ông sẽ chọn cuốn nào?

- Tôi bảo con gái tôi đọc Đồi gió hú khi nó mới 11 hay 12 tuổi gì đó.

- Cuốn tiểu thuyết về cuộc đời ông sẽ có tên là gì?

- Sự nghiệp lên voi xuống chó, lê thê và đơn điệu của Paul Auster.

(Nguồn: FT)