NXB tặng 1.500 cuốn sách cho thư viện trường Nguyễn Quang Sáng

Sáng 15/12, đoàn cán bộ NXB Kim Đồng có chuyến thăm và tặng sách cho thư viện Trung học cơ sở Nguyễn Quang Sáng ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó giám đốc, Tổng biên tập NXB, chia sẻ: "Lần đầu tôi đặt chân đến quê hương nhà văn, với ngôi trường mang tên ông. Tôi càng hiểu hơn về tác phẩm Dòng sông thơ ấu của nhà văn".

Đoàn cán bộ nhà xuất bản từ TP HCM và Hà Nội về thăm và tặng sách cho thư viện Trung học cơ sở Nguyễn Quang Sáng ở An Giang.

Kim Đồng là nơi in tác phẩm đầu tay, đồng thời cũng là nơi in tác phẩm cuối cùng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, đó là: Con chim vàng, một trong tám cuốn sách đầu tiên của NXB Kim Đồng, ra đời năm 1957, và truyện dài Nó và tôi thuộc tủ sách Tuổi mới lớn, năm 2002. Đợt kỷ niệm 60 năm thành lập NXB hồi tháng 6, đơn vị này đã in lại tiểu thuyết Dòng sông thơ ấu, cuốn sách nổi tiếng của cố nhà văn vốn lột tả đậm nét về đất và người Nam bộ nói chung và quê hương Chợ Mới của ông nói riêng.

Tiền thân của Trung học cơ sở Nguyễn Quang Sáng là Trung học cơ sở thị trấn Mỹ Luông. Từ năm học 2017 - 2018, trường được mang tên nhà văn của Chiếc lược ngà. Dịp này, kiến trúc sư Nguyễn Việt Quang - con trai trưởng của nhà văn - tặng nhà trường bức tượng chân dung của ông. Nhà văn Mai Bửu Minh, chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật An Giang, cũng tặng thư viện trường những đầu sách là các tác phẩm tiêu biểu của văn nghệ sĩ An Giang.

Trước đó, trên đường về An Giang, đoàn Nhà xuất bản Kim Đồng đã thăm và tặng sách cho Trung học cơ sở Đoàn Giỏi tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng (1932-2014) tại xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang. Ông nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000. Các tác phẩm đã xuất bản của ông gồm có: Con chim vàng (1978), Người quê hương (truyện ngắn, 1968), Nhật ký người ở lại (tiểu thuyết, 1961), Đất lửa (tiểu thuyết, 1963), Câu chuyện bên trận địa pháo (truyện vừa, 1966), Chiếc lược ngà (truyện ngắn, 1966), Bông cẩm thạch (truyện ngắn 1969), Mùa gió chướng (tiểu thuyết, 1975), Người con đi xa (truyện ngắn, 1977), Dòng sông thơ ấu (tiểu thuyết, 1985), Bàn thờ tổ của một cô đào (truyện ngắn, 1985)...

Ông còn ghi dấu ấn của mình ở lĩnh vực biên kịch với các kịch bản phim: Cánh đồng hoang (1978), Pho tượng (1981), Cho đến bao giờ (1982), Mùa nước nổi (1986), Dòng sông hát (1988), Câu nói dối đầu tiên (1988), Thời thơ ấu (1995), Giữa dòng (1995), Như một huyền thoại (1995).

Bạch Tiên