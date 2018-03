NXB ngoại muốn mua bản quyền tiểu thuyết của GS Bảo Châu

Thoại Hà -

Cuốn Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình, do giáo sư Ngô Bảo Châu cùng tác giả Nguyễn Phương Văn chắp bút sẽ ra mắt vào ngày 19/3, tại gian hàng của Nhã Nam ở Hội chợ sách TP HCM lần bảy. Do giáo sư Ngô Bảo Châu đang ở nước ngoài, dịp này, chỉ có tác giả Nguyễn Phương Văn và họa sĩ Thái Mỹ Phương (người vẽ tranh minh họa trong sách) ký tặng và giao lưu với độc giả về tác phẩm.

Bìa cuốn "Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình".

Sách do Nhã Nam và NXB Thế giới xuất bản, in lần đầu 10.000 bản bằng giấy ngà cao cấp, trong đó có 100 bản đặc biệt in trên giấy conqueror (loại giấy mỹ thuật thượng hạng), có triện của Nhã Nam và chữ ký của các tác giả đánh số từ 1 đến 100. Bộ này dành cho độc giả yêu sách đẹp và nhà sưu tầm sách. Ngoài ra, còn có 5 bản sách quý đánh số từ A đến E, để lưu trữ chứ không bán.

Nhã Nam cho biết vài NXB nước ngoài đã liên hệ muốn mua bản quyền cuốn sách. Tuy vậy, do giáo sư Châu đang ở Mỹ nên Nhã Nam chờ ông về nước để cùng đồng tác giả Nguyễn Phương Văn cân nhắc các lời đề nghị bán bản quyền sách.

Thời gian phát hành ấn bản điện tử (e-book) của cuốn sách cũng đang được lên kế hoạch. Nhã Nam dự kiến hợp tác với một số trường phổ thông trung học để tặng Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình làm phần thưởng cho các học sinh giỏi.

Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình là tác phẩm mang kỳ vọng tiếp thêm tình yêu, sự say mê cho độc giả trẻ đối với môn toán qua hình thức truyện kể văn học sinh động. Các tác giả tự đặt cho cuốn sách thể loại mới "tiểu thuyết toán hiệp". GS toán học Hà Huy Khoái cho rằng, tác phẩm là "cuốn sách vỡ lòng về triết học của toán học". Còn nhà thơ Trần Đăng Khoa xem đây là "cuốn sách giản dị đến mức ai đọc cũng được, kể cả những người không biết gì về toán".

GS Ngô Bảo Châu sinh năm 1972. Năm 2010, ông là nhà toán học Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng toán học cao quý của thế giới là Huy chương Fields. Hiện ông sống tại Chicago (Mỹ) cùng vợ và ba con gái. Còn tác giả Nguyễn Phương Văn sinh 1973, tốt nghiệp khoa Lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Hiện ông sống tại TP HCM cùng vợ và con trai.