NXB Mỹ lên án nạn in lậu ở Việt Nam

Thất Sơn -

Trong buổi gặp gỡ báo giới vào ngày 26/7, bà Joanne Jalbert, Giám đốc kinh doanh - marketing và bản quyền quốc tế của NXB Compass khẳng định, Compass sẽ cùng First News theo đuổi đến cùng các vụ kiện vi phạm bản quyền tại Việt Nam. Bà cũng cho rằng, nếu không làm điều này một cách triệt để, mạnh mẽ thì những người làm sách chân chính tại Việt Nam cũng như các đơn vị liên kết ở nước ngoài phải hứng chịu thiệt hại nặng nề.

Hình ảnh sách thật và sách sao chép giả được bày ra đối chiếu tại buổi họp của công ty First News.

Cụ thể, Compass đang xúc tiến bắt tay cùng First News để kiện một vài trường hợp vi phạm bản quyền trắng trợn mà hai đơn vị này đã thu thập đủ bằng chứng, tang chứng về vụ việc.

Trước đây, First News đã lên tiếng về vụ hệ thống trường ngoại Ngữ IWEP Đông Âu tại TP HCM đã đổi tên sách, in và photo bộ giáo trình Toeelf iBT và Toeic bán cho học viên với giá gần gấp đôi giá sách thật. Nhưng First News cho biết, đến nay, mức độ và phạm vi phạm bản quyền đã tăng lên gấp nhiều lần. Theo khảo sát của đơn vị này, TP HCM có hơn 450 trên tổng số khoảng 800 trung Tâm và trường ngoại ngữ của cả nước thì đã có tới 85% trong số đó đang vi phạm bản quyền.

Trong nhiều tháng qua, doanh số bán các đầu sách luyện thi tiếng Anh của First News bị sụt giảm nghiêm trọng, vì thế, đơn vị này tiến hành điều tra nguyên nhân và nhận ra rằng: rất nhiều bản sách có bản quyền của mình bị các trung tâm ngoại ngữ in, sao chụp, photo hầu như toàn bộ nội dung.

Điểm dễ nhận thấy nhất là những cuốn sách photo và CD vi phạm bản quyền này có chất lượng thấp nhưng được bán cho học viên với giá cao hơn nhiều so với sách thật do First News - Trí Việt phát hành. Vì trong ruột sách vẫn còn logo First News và nghĩ là do First News phát hành nên rất nhiều học viên khi mua những cuốn sách này đã mang đến First News để bày tỏ nỗi bức xúc, phản ánh và đề nghị đổi sách chất lượng tốt hơn.

Việc làm của hệ thống các trường ngoại ngữ này bị phản đối là vi phạm Luật xuất bản, Luật bản quyền Quốc tế, Công ước bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ Berne. "Ngoài ra, việc bán sách kém chất lượng, đổi tựa gốc rồi bán với giá cao hơn sách gốc đã xâm hại nghiêm trọng quyền lợi của bạn đọc Việt Nam cũng như tổn hại uy tín của First News và Compass Media. Chúng tôi cho rằng đây không chỉ là hành vi vi phạm bản quyền mà còn là sự gian lận, dối trá đối với học viên và đơn vị giữ bản quyền", ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc Firsr News bức xúc.

Đại diện NXB Compass (Mỹ) và ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc First News (áo đen) cùng ký kết ra mắt bộ sách Luyện thi TOEFL iBT 2011 do Trí Việt - First News mua bản quyền. Compass khẳng định lời hứa sẽ đồng hành cùng First News chống in sách lậu ở Việt Nam.

Đặc điểm sách lậu là những sách này được scan toàn bộ từ nội dung đến hình thức, có đầy đủ trang bản quyền, logo First News và NXB, ruột in ấn cẩu thả, chữ mờ, giấy mỏng, các trang có hình, trang bản quyền lem nhem, bìa cán láng trên giấy mềm, rất dễ nhận biết.

Ngoài các giáo trình tiếng Anh bị in lậu nhiều theo kiểu photo tại các Trung tâm Ngoại ngữ ở TP HCM, theo nhận định ban đầu là phần lớn những cuốn sách in lậu còn lại được in từ Hà Nội, phát hành rộng rãi ở Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, và chuyển cả vào Nam bán ở một số Nhà sách tại TP. HCM.