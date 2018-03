Những cuốn sách khiến độc giả rơi lệ

Thanh Huyền -

P.S. I Love You

Sách đã được chuyển thể thành phim.

Tiểu thuyết của Cecelia Ahern - con gái cựu thủ tướng Ireland Bertie Ahern. Cuốn sách được Cecelia viết khi cô mới 21 tuổi. Tác phẩm best-seller này là câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ Jerry và Holly Kennedy. Dù liên tục bất đồng quan điểm và thường xuyên cãi nhau kịch liệt, tình yêu của họ vẫn luôn được hâm nóng bằng sự quan tâm tới nhau và những màn yêu đương nồng nhiệt. Do cuộc sống khó khăn, Holly lần lữa chưa muốn sinh con cho chồng dù Jerry rất nóng lòng được làm bố. Vì vậy, khi Jerry mắc bệnh hiểm nghèo và đột ngột qua đời, Holly vô cùng suy sụp và hối hận. Cô dường như quên đi hiện tại, chìm đắm trong những ký ức hạnh phúc đã qua. Tuy nhiên, một ngày, mọi thứ thay đổi khi Holly nhận được bản ghi âm những lời dặn dò và những bức thư của chồng cũ, được anh chuẩn bị cho cô trước khi qua đời. Lần lượt trong từng bức thư một, Jerry hướng dẫn Holly cách sắp đặt lại cuộc sống để bắt đầu một hạnh phúc mới. Cuối mỗi bức thư đều có dòng chữ P.S. I Love You (Tái bút: Anh yêu em).

The Kite Runner

Poster phim The Kite Runner.

Lấy bối cảnh Afghanistan tan nát và vỡ vụn vì chiến tranh, cuốn tiểu thuyết của Khaled Hosseini là câu chuyện về tình bạn bị đánh mất giữa Amir và Hassan. Theo dòng hồi ức của Amir, người đọc trở lại hơn hai mươi năm về trước, khi Amir còn là một cậu bé mười hai tuổi sống trong vòng tay che chở của Baba giàu sang và thanh thế. Cùng gắn bó với Amir suốt những năm tháng tuổi thơ là Hassan, con trai của người quản gia Ali, một cậu bé lanh lợi, mạnh mẽ nhiều lần xả thân để bảo vệ Amir. Thế nhưng tình bạn và lòng tận tụy của Hassan đã không được đền đáp, một ngày mùa đông năm 1975, Hassan vì ra sức bảo vệ chiếc diều xanh chiến lợi phẩm của Amir đã bị bọn trẻ xấu hành hung và nhục mạ. Sự nhu nhược và hèn nhát đã cản bước Amir cứu bạn, thậm chí, còn biến cậu thành một kẻ gian dối khi bịa chuyện nhằm đuổi cha con Ali và Hassan ra khỏi nhà. Và Amir đã phải trả giá cho lỗi lầm ấy trong suốt phần đời còn lại.

Love Story

Một cảnh trong phim.

Đây là tác phẩm đã để lại câu nói bất hủ: "Love means never having to say you’re sorry" (Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói hối tiếc). Eric Segal kể câu chuyện tình yêu giữa Oliver và Jenny - hai sinh viên trường Harvard. Oliver xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có, còn Jenny là con của một người nhập cư gốc Italy. Do không cùng đẳng cấp, bố mẹ Oliver không chấp nhận cho con trai lấy Jenny. Nhưng với tình yêu mãnh liệt, Oliver bất chấp bị phản đối, vẫn cưới Jenny. Họ đi làm thêm để tự nuôi nhau cho tới khi Oliver học xong và trở thành luật sư. Tuy nhiên, khi cuộc sống của đôi vợ chồng đã đủ đầy hơn, Jenny bị bệnh máu trắng. Oliver đã tìm mọi cách chữa trị cho vợ, nhưng anh không cứu nổi cô…

Được coi là cuốn tiểu thuyết lãng mạn kinh điển, Love Story đã lấy đi nước mắt của hàng triệu độc giả nhiều thế hệ. Sau khi được chuyển thể thành phim, bộ phim cũng là một trong những tác phẩm điện ảnh xúc động nhất về tình yêu.

To Kill A Mockingbird

Cảnh trong phim.

Cuốn tiểu thuyết duy nhất của nhà văn ở ẩn Harper Lee. Được coi là tác phẩm cần phải đọc trong đời với sức tiêu thụ chỉ kém Kinh thánh, Giết con chim nhại là câu chuyện về cuộc đấu tranh vì chân lý và công bằng, chống lại nạn phân biệt chủng tộc và lối sống thiếu tình người trong xã hội Mỹ nhiều thập kỷ trước. Chuyện kể về Tom Robinson, một người đàn ông da đen, bị vu cáo cưỡng hiếp một phụ nữ da trắng. Bào chữa cho Tim tại phiên tòa là luật sư Atticus Finch, người sát cánh cùng anh để chống lại ban hội thẩm đoàn gồm 12 người da trắng - những kẻ cố tình phớt lờ các điều tra cần thiết để buộc cho anh cái tội anh không bao giờ phạm phải.

A Walk To Remember

Hai nhân vật chính trong phim.

Cuốn tiểu thuyết của Nicholas Sparks. Tác phẩm là câu chuyện tình yêu giữa anh chàng lông bông, ngỗ nghịch Landon và cô gái mọt sách Jamie. Bắt đầu từ những cảm nhận trái chiều về nhau, trái tim giàu tình cảm và sự đoan trang, chín chắn của Jamie đã dần dà làm thay đổi con người Landon. Anh tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống và quan trọng hơn cả là tìm thấy tình yêu đích thực của mình sau những cuộc tình chớp nhoáng.

Cuốn sách đã được chuyển thể thành phim.

Chicken Soup For The Soul

Truyện đã được dịch sang tiếng Việt.

Serie truyện nổi tiếng của hai tác giả Mỹ Jack Canfield và MV Hansen. Tác phẩm kể những câu chuyện xúc động và có thật trong cuộc sống. Ở đó có những con người phải đấu tranh cật lực để tồn tại, để gieo lại những hạt giống tâm hồn cho những thế hệ sau.

My Sister’s Keeper

Bìa cuốn tiểu thuyết.

Cuốn tiểu thuyết xót xa lòng người này mang đến cho độc giả sự chống chọi của một gia đình khi đối diện với mối đe dọa chết người. Cuộc sống của Sara và Brian Fitzgerald với cậu con trai nhỏ và con gái hai tuổi, Kate, đã bị đảo lộn hoàn toàn khi họ biết được Kate mắc bệnh máu trắng. Hy vọng duy nhất của đôi vợ chồng này là sinh một đứa con khác với mục đích lấy tủy và máu để cứu sống Kate. Tình huống éo le này là tiền đề để tác giả Jodi Picoult kể những câu chuyện làm giằng xé lòng người.

The Notebook

Một cảnh trong phim chuyển thể từ truyện.

Một tiểu thuyết khác của Nicholas Sparks, là câu chuyện về sự đoàn tụ lúc về già của một đôi tình nhân từ thời trẻ. Tác phẩm khiến người đọc tin vào điều kỳ diệu có tên gọi là tình yêu. Nhân vật chính trong cuốn sách từng nói: "Em nghĩ, tình yêu có thể làm được bất cứ điều gì chúng ta muốn". Đó cũng là một thông điệp.