Những ‘cặp đôi hoàn hảo’ ở Liên hoan thơ châu Á - TBD

Còn nữ nhà thơ Sabina Messeg đến từ Israel gây ấn tượng khi lên sân khấu với hai cuộn giấy dài những tờ giấy A4 được nối với nhau bằng băng dính. “Đây không phải là một thứ ngôn ngữ đặc biệt gì đâu, đơn giản chỉ là mắt tôi rất kém, tôi phải in chữ to thế này mới đọc được”, bà giải thích làm cả hội trường cười ồ. Kết quả là bài thơ “Trà thảo dược” của Sabina Messeg in hết đến hơn 10 tờ giấy dài lướt thướt. Vì thế, dù có nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đọc tiếng Việt cùng thì bà vẫn nổi hơn bạn diễn rất nhiều.