Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản

Hoàng Anh Lê

Ngày 12/9, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2012). 60 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nhà In quốc gia năm 1952, ngành Xuất bản - In - Phát hành sách đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, cho ra đời những kho sách đồ sộ. Để kỷ niệm dấu mốc này, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức một loạt sự kiện để nhìn nhận lại chặng đường đã đi qua, tri ân bạn đọc và nhằm lan tỏa văn hóa đọc tới toàn xã hội.

Họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam lần thứ IV khai mạc từ sáng 17/9 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội. Dự kiến khoảng 160 gian hàng của các đơn vị xuất bản trong và ngoài nước tham gia. Đây là cơ hội để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực Xuất bản - In - Phát hành sách quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác. Bên cạnh đó, triển lãm còn có một số hoạt động khác như: hội thảo, giao lưu gặp gỡ giữa các tác giả, các nhà xuất bản với bạn đọc, giao dịch bản quyền, giao lưu văn hóa - văn nghệ... Triển lãm được tổ chức định kỳ 2 năm một lần kể từ năm 2006. Điểm khác biệt của lần này, theo Ban tổ chức, là sẽ giới thiệu những thành tựu của ngành Xuất bản - In - Phát hành sách suốt 60 năm qua, theo từng giai đoạn phát triển. Người xem sẽ được thấy những máy in từ năm 1952 ở Việt Bắc hay máy in trước 1975 ở miền Nam. Nhà Xuất bản Trẻ cũng sẽ giới thiệu tới khán giả hình thức xuất bản điện tử mới xuất hiện ở Việt Nam.

Bên cạnh Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam, ngày 18/9, lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội và được tường thuật trực tiếp trên VTV1. Ngoài ra, từ ngày 10/9 đến 10/10, "Tháng phát hành sách chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam" được tổ chức nhằm tri ân bạn đọc đã đồng hành với sự phát triển của ngành. Ngành cũng sẽ tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, văn nghệ thể thao…

Cũng trong tháng 10/2012, hội thảo khoa học "Văn hóa đọc và ngày đọc sách Việt Nam" sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.