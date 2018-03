Nhân vật của John Steinbeck thành căn cứ kết án tử hình

Hà An

Mặc dù phán quyết năm 2002 của Tòa án Tối cao Mỹ cấm tử hình đối với những nạn nhân khuyết tật tinh thần, Marvin Wilson, người có chỉ số IQ rất thấp (61), đã bị giết chết bằng cách tiêm thuốc độc hôm 7/8.

Mặc dù không thực hiện các giám định khoa học, theo tòa án Texas, bị cáo Marvin Wilson không bị khuyết tật tâm thần, do có những biểu hiện ở mức độ thấp hơn nhân vật Lennie Small trong "Of Mice and Men".

Lennie Small trong tiểu thuyết của John Steinbeck là một người nông dân làm việc trong trang trại, do không có khả năng tự kiểm soát bản thân dẫn đến giết chết một phụ nữ không chủ ý. Cuối cùng Lennie Small bị kết án tử hình.

John Steinbeck - tác giả của "Of Mice and Men".

Thomas Steinbeck, con trai của tác giả "Chùm nho nổi giận", tỏ ra bức xúc trước vụ việc này. Thomas nói, nếu cha ông còn sống, John Steinbeck hẳn sẽ rất tức giận và xấu hổ vì cách làm việc của tòa án Texas. Thomas gọi đó là một sự "xúc phạm, thái quá, vô lý" và là một bi kịch sâu sắc.