Nhà xuất bản Mỹ mua bản quyền sách Nguyễn Phan Quế Mai

Nguyễn Phan Quế Mai bắt đầu sáng tác bằng tiếng Anh từ sáu năm trước. Mới đây, chị ký hợp đồng xuất bản cuốn Searching for Earth Cakes and Sky Cakes (Tạm dịch: Đi tìm bánh chưng bánh dày) và The Mountains Sing (Những ngọn núi ngân vang) với Benchmark Education và Algonquin Books.

Searching for Earth Cakes and Sky Cakes kể về một cô bé Hà Nội nghiện internet và mạng xã hội. Cô phải về quê đón Tết cùng ông bà. Sách cung cấp nhiều phong tục, tập quán liên quan đến Tết cổ truyền của người Việt. Từ đó, Nguyễn Phan Quế Mai gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa con người trong xã hội hiện đại. Searching for Earth Cakes and Sky Cakes sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2018.

Tác giả Nguyễn Phan Quế Mai.

The Mountains Sing dày hơn 300 trang, kể về số phận bốn thế hệ trong một gia đình người Việt qua các thời kỳ của chiến tranh. Bà Betsy Gleick - tổng biên tập Algonquin Books - đánh giá cuốn sách xúc động, đậm chất thơ. Nhà văn Larry Heinemann - tác giả tiểu thuyết Chuyện của Paco - nhận xét The Mountains Sing là một câu chuyện "hấp dẫn và không đơn giản". Cuốn sách sẽ ra mắt độc giả Mỹ vào đầu năm 2019.

Nguyễn Phan Quế Mai sinh năm 1973 tại Ninh Bình, lớn lên tại Bạc Liêu. Chị tốt nghiệp chương trình thạc sĩ viết văn, Đại học Lancaster và đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại đại học này.

Quế Mai từng phát hành năm tập thơ: Trái cấm, Cởi gió, Những ngôi sao hình quang gánh, Bí mật của hoa sen. Bên cạnh đó, chị có nhiều tác phẩm văn học dịch, truyện thiếu nhi, sách du ký. Chị được trao tặng giải nhất cuộc thi thơ Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, Giải thưởng Thơ của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2010, giải thưởng từ quỹ Văn hóa Lannan (Mỹ).

Hà Thu