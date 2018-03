Nhà văn quá cố bị tố đạo văn

Chi Mai -

Theo Guardian, bà Anne Hall-Williams, 64 tuổi, cháu của nhà văn Ada Graves, vừa tìm thấy một bản sao cuốn The House by the Railway trong ngôi nhà của cha mình. Từ cuốn sách này, Anne khẳng định, nhiều cảnh chủ chốt trong cuốn sách của bà mình đều được bê vào cuốn The Railway Children của E.Nesbit.

Về mốc thời gian, cuốn The House by the Railway xuất bản từ năm 1896, 9 năm trước khi cuốn The Railway Children xuất hiện. "Một sự thật rất hiển nhiên rằng Nesbit đã đọc cuốn sách của bà tôi ngay từ đầu. Tôi nhận ra nhiều tác giả cũng làm như thế thôi. Thật tội nghiệp cho Ada, bà xứng đáng để được vinh danh nhiều hơn!", cháu gái nhà văn Ada Graves nói.

Trong The Railway Children, 3 đứa trẻ Bobbie, Peter và Phyllis sống ở khu đường ray xe lửa. Hàng ngày, chúng chơi gần ở đấy và trong một lần, chúng dũng cảm cứu một đoàn tàu hỏa thoát khỏi vụ tai nạn thảm khốc. Đúng lúc đám trẻ ngăn được đoàn tàu nhờ tạo một chiếc cờ hiệu từ chiếc váy lót màu đỏ thì Bobbie ngã xuống, qua đời.

Cuốn 'The Railway Children' của Nesbit là một trong những đầu sách thiếu nhi kinh điển.

Bà Anne Hall-Williams chỉ ra có nhiều điểm giống nhau giữa hai cuốn sách. Nhân vật trong cuốn The House by the Railway là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình trung lưu dời đến miền quê sinh sống cùng với mẹ của chúng. Sách có cảnh bọn trẻ cứu đoàn tàu thoát nạn nhờ dùng chiếc áo khoác đỏ vẫy làm cờ hiệu. Cảnh đoàn tụ gia đình của các nhân vật trong cuối hai cuốn sách cũng giống nhau.

Tuy nhiên, cũng nhiều người hoài nghi về cáo buộc này vì cho rằng, trong những năm 1830, mạng lưới đường sắt bao trùm tại Anh. Điều này tác động sâu sắc đến toàn đất nước và hiển nhiên là tác động đến các nhà văn viết tiểu thuyết cho trẻ em vể đề tài đường sắt. Mà khi đã viết về đường sắt, hiển nhiên, cứu một đoàn tàu hỏa gặp nạn là chủ đề dễ nghĩ đến.

Nesbit sinh năm 1858. Bà đã viết khoảng 40 cuốn sách và nhiều cuốn trở thành sách kinh điển của văn học thiếu nhi như: The Wouldbegoods, Five children and it, the Phoenix and the Carpet...

Những cuốn sách của Nesbit tiếp tục được độc giả thiếu nhi ngày nay rất ưa thích vì những hình tượng anh hùng trong cuốn sách cũng như các cuộc phiêu lưu ly kỳ, hấp dẫn mà cuốn sách mang lại.