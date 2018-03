Nhà văn Malaysia đoạt giải ‘Man Booker châu Á’

Man Group ngừng tài trợ giải thưởng Asian Literary / Nhà văn gốc Việt trượt chung khảo Man Asian

Tan Twan Eng giành chiến thắng với The Garden of Evening Mists - cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh Malaysia sau cuộc xâm chiếm của Nhật Bản. Các đối thủ của anh trong vòng chung khảo gồm có Musharraf Ali Farooqi (Pakistan) - Between Clay and Dust, Hiromi Kawakami (Nhật) - The Briefcase, Orhan Pamuk (Thổ Nhĩ Kỳ) - Silent House và Jeet Thayil (Ấn Độ) - Narcopolis. Giải thưởng dành cho Tan Twan Eng trị giá 30.000 USD (hơn 600 triệu đồng).

Tan Twan Eng (trái) nhận giải thưởng trong lễ trao giải diễn ra tại Hong Kong tối 14/3.

Trưởng ban giám khảo, tiến sĩ Maya Jaggi, chia sẻ: “Tôi từng chấm nhiều giải thưởng văn học. Nhưng đảm nhận vai trò giám khảo giải thưởng này, tôi thấy khó khăn và cũng phấn khởi hơn bất cứ ở giải nào khác khi chứng kiến chất lượng của các tác phẩm đến từ khắp các quốc gia châu Á”. Cùng chấm giải với Maya Jaggi còn có tiểu thuyết gia Ấn Độ Vikram Chandra và nhà văn người Mỹ gốc Việt Monique Truong. Tại vòng sơ khảo, nhà văn gốc Việt Kim Thúy cũng được đề cử với cuốn tiểu thuyết Ru, nhưng tác phẩm không lọt được vào chung khảo.

Tan Twan Eng sinh năm 1972 tại Penang, Malaysia. Sau khi tốt nghiệp ngành luật Đại học London, Anh, Eng trở về Kuala Lumpur làm việc cho một trong những hãng luật danh tiếng nhất nước này. Về sau, Tan Twan Eng bỏ việc, trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Theo Guardian, trước khi đoạt giải Man Asian, The Garden of Evening Mists từng lọt vào chung khảo Man Booker. Trước đó, nhà văn từng được đề cử Man Booker cho cuốn The Gift of Rain (2007).

Giải thưởng Man Asian ra đời từ năm 2007. Đến nay, giải đã vinh danh 6 nhà văn châu Á, ngoài Tan Twan Eng còn có Kyung Sook Shin (Hàn Quốc - 2011), Tất Phi Vũ (Trung Quốc - 2010), Tô Đồng (Trung Quốc - 2009), Miguel Syjuco (Philippines - 2008) và Khương Nhung (Trung Quốc - 2007).

Huyền Anh