Nhà văn hóa Hữu Ngọc đoạt giải thưởng Bùi Xuân Phái

Nhà nghiên cứu Giang Quân giành giải thưởng Bùi Xuân Phái

Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 10 diễn ra sáng 17/8 tại Hà Nội. Giải thưởng vinh danh nhà văn hóa Hữu Ngọc - người được mệnh danh là "người nối cầu văn hóa Việt Nam và thế giới".

Hữu Ngọc sinh năm 1918 tại Hà Nội (quê gốc ở Thuận Thành, Bắc Ninh). Ông được Nhà nước Việt Nam tặng Huân chương Chiến công và Huân chương Độc lập, Chính phủ Thụy Điển tặng Huân chương “Ngôi sao phương Bắc”, Chính phủ Pháp tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm và giải “Lời Vàng” cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý khác.

Ông sử dụng thành thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và chữ Hán. Hơn 60 năm cầm bút, nhà văn hóa Hữu Ngọc đã cho ra đời 34 cuốn sách. Trong số các công trình nghiên cứu đồ sộ của ông, mảng văn hóa Hà Nội chiếm vị trí quan trọng. Năm 1997, cuốn Phác thảo chân dung văn hóa Hà Nội bằng tiếng Anh và Pháp đã được dùng làm quà tặng các nguyên thủ quốc gia đến tham dự Hội nghị các nước có sử dụng tiếng Pháp lần 7 tại Hà Nội. Đây là công trình đầu tay về văn hóa Hà Nội của ông và là cuốn sách đầu tiên giới thiệu về Hà Nội cho người nước ngoài kể từ tháng 8/1945 đến thời điểm đó.

Nhà nghiên cứu Hữu Ngọc chia sẻ ông soạn cuốn Phác thảo chân dung văn hóa Hà Nội chỉ trong ba tháng. Ở chương đầu, ông muốn người nước ngoài thấy được rằng Hà Nội là tấm gương phản ánh lịch sử của Việt Nam và họ chỉ cần xem các di tích lịch sử văn hóa cũng có thể tự "phác thảo" ra được quá trình phát triển lịch sử Việt Nam trong vòng 3000 năm. Tiếp theo, ông giới thiệu về kinh thành, đô thành, khu phố Tây, khu nông thôn ngoại thành và theo ông mà theo ông chính những khu đó "dựng nên chân dung Hà Nội truyền thống".

Năm 2010, nhân dịp Hà Nội tròn 1000 tuổi, ông biên soạn bộ 10 cuốn sách khổ Hanoi, who are you? (Hà Nội, bạn là ai?) bằng tiếng Anh để phục vụ công tác đối ngoại. Mỗi tập của Hanoi, who are you? trả lời một vấn đề: Hà Nội - ăn uống, Hà Nội - vui chơi, Hà Nội - địa lý… Năm 2011, ông xuất bản cuốn Hà Nội của tôi dày gần 500 trang. Cuốn sách ghi chép những trải nghiệm của những người bạn quốc tế của ông khi ở Hà Nội.

Cũng tại Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2014, Ban tổ chức công bố, trao giải cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm, ý tưởng, hành động với tình yêu Hà Nội. Hai giải "Tác phẩm" được trao cho nhà văn Băng Sơn - tác giả tập tùy bút Thú lang thang người Hà Nội, Thú ăn chơi người Hà Nội và nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Sơn - tác giả sách ảnh Hà Nội dấu yêu. Giải "Việc làm" được trao cho thành phố Hà Nội với thành quả xây dựng phố đi bộ và ông Paul George Harding với hành động xóa quảng cáo rao vặt. Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030" của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được trao giải "Ý tưởng".

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội ra đời năm 2008, là sáng kiến của báo Thể Thao - Văn Hóa và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái, nhằm phát hiện và tôn vinh những tác giả, tác phẩm, việc làm, ý tưởng có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt đời sống Hà Nội và thấm đượm tình yêu thủ đô.

Hà Thu