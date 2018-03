Nhà văn gốc Việt trượt chung khảo Man Asian

Nhà văn gốc Việt làm giám khảo Man Asian 2012 / Nhà văn gốc Việt được đề cử giải Man Asian

Nhà văn Kim Thúy sinh năm 1968 tại Sài Gòn. Năm lên 10 tuổi, chị cùng gia đình định cư ở Canada. Nữ tác giả tốt nghiệp khoa Luật, khoa Ngôn ngữ và dịch thuật tại Đại học Montréal. Tác phẩm Ru giống cuốn tự truyện kể lại toàn bộ biến cố trong cuộc đời Kim Thúy. Ru trong tiếng Việt là lời hát ru, trong tiếng Pháp có nghĩa là một dòng suối nhỏ, nhưng cũng bao hàm ý nghĩa là dòng chảy của nước mắt, máu và tiền. Trước khi vào đến sơ khảo giải thưởng Man Asia, Ru từng đoạt giải thưởng uy tín Governor General của Canada.

Nhà văn gốc Việt hết cơ hội tại giải thưởng năm nay.

Giải thưởng năm nay được đánh giá là cuộc đua giữa Jeet Thayil (Ấn Độ) và Tan Twan Eng (Malaysia) - hai tác giả từng đối đầu nhau trong vòng chung khảo giải Man Booker 2012 (Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng ở giải này thuộc về nhà văn Anh Hilary Mantel).

Tác giả Ấn Độ tranh giải với cuốn tiểu thuyết Narcopolis viết về nạn buôn bán ma túy ở Bombay, còn tác phẩm The Garden of Evening Mists của nhà văn Malaysia diễn ra trong bối cảnh Malaysia bị Nhật Bản xâm lược. Ba tác giả khác tranh đua giải thưởng này gồm có Orhan Pamuk (Thổ Nhĩ Kỳ) với Silent House - saga đen tối về một dòng họ; Hiromi Kawakami (Nhật Bản) với The Briefcase - cuốn sách về nhịp sống đương đại Nhật và Musharraf Ali Farooqi (Pakistan) với Between Clay and Dust - câu chuyện bi kịch về cuộc đời một vận động viên.

Hai ứng viên được đánh giá cao: Tan Twan Eng và Jeet Thayil.

"Những nhà văn này đều đã nổi tiếng ở đất nước họ, một ít người được công nhận trên toàn thế giới, nhưng họ chưa từng được tôn vinh như những gương mặt châu Á xuất sắc. Man Asian là giải thưởng thể hiện sự ghi nhận của khu vực đối với những tác giả phản ánh được một phần đặc sắc của thế giới - đó là châu Á”, David Parker - đại diện Ban tổ chức giải thưởng - cho biết.

Ban giám khảo của giải thưởng gồm nhà văn người Mỹ gốc Việt Monique Truong, tiểu thuyết gia người Ấn Vikram Chandra và nhà báo Anh Maya Jaggi. Giải thưởng trị giá 30.000 USD (hơn 600 triệu đồng). Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào 14/3. Năm ngoái, giải thưởng thuộc về nhà văn Hàn Quốc Kyung Sook Shin với cuốn Please Look After Mom.

Ngay sau lễ trao giải năm nay, tập đoàn Man Group sẽ ngừng tài trợ cho Man Asian. Ban tổ chức sẽ phải tìm kiếm các nhà đầu tư khác để duy trì giải thưởng.

Lê Phượng