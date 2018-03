Nhà văn Anh bị bỏ tù ở Singapore

H.T. -

Nhà văn 76 tuổi nhận án 6 tuần tù giam. Sau khi rời tòa án, ông tỏ ra hài lòng với mức án này. Nhà văn còn cười đùa với phóng viên. “Tôi rất xin lỗi đất nước Singapore. Tôi không thấy bản thân mình bị oan ức gì”, Shadrake nói.

Alan Shadrake là một nhà văn, nhà báo tự do, tác giả cuốn "Once A Jolly Hangman: Singapore Justice in the Dock" - một tác phẩm đi sâu tìm hiểu hệ thống luật pháp ở Singapore, đặc biệt là hình phạt tử hình bằng cách treo cổ.

Nhà văn Alan Shadrake thể hiện thái độ phản đối hình phạt tử hình tại phiên tòa ở Singapore hôm 27/5. Ảnh: AFP.

Cuốn sách có đề cập đến Darshan Singh, cựu thẩm phán nước này. Theo tác giả, Singh đã kết án treo cổ khoảng 1.000 người ngoại quốc ở Singapore từ năm 1959 cho đến khi ông này nghỉ hưu vào năm 2006. Cùng với nhiều chi tiết khác, thông tin này bị coi là bịa đặt, vu khống và xúc phạm đến tòa án và hệ thống pháp luật của Singapore.

Ông bị bắt ở Singapore tháng 7/2010 khi tới đây quảng bá cuốn sách.

Shadrake sẽ bắt đầu thụ án từ 1/6. Trước khi vào tù, ông được phép tiến hành các kiểm tra y tế.