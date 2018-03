Nhà gỗ của Charles Dickens ‘kêu cứu’

Thất Sơn -

Tờ Telegrapgh cho biết, tổ chức the Rochester and Chatham Dickens Fellowship đang kêu gọi quyên góp được 100.000 bảng Anh để đủ kinh phí phục hồi nguyên trạng căn nhà của đại văn hào vào năm 2012, đúng vào dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Dickens.

Căn nhà gỗ từng nằm trong phần đất đai của nhà văn ở Gads Hill Place, Higham, Kent đang trong tình trạng mục nát và không an toàn cho ai muốn bước vào viếng thăm. Căn nhà là món quà của diễn viên Pháp Charles Fechter gửi tặng nhà văn vào năm 1864. Từ Pháp, nó được chuyển đến nhà ga Higham (Anh) trong 58 chiếc hộp rời.

Căn nhà gổ của đại văn hào Charles Dickens. Ảnh: Telegrapgh.

Dickens viết phần lớn bản thảo tác phẩm A Tale of Two Cities, Great Expectations, Our Mutual Friend và The Uncommercial Traveller trong căn nhà gỗ. Ông cũng viết cuốn The Mystery of Edwin Drood khi đang ngồi trong căn nhà có hướng nhìn ra dòng sông Thames và vùng đồng quê yên bình.