Nguyễn Tuấn: Nghề báo 'băm nát' mộng văn chương

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Tuấn sinh năm 1963. Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Luật Hà Nội. Hiện anh là Trưởng ban Cuối tuần, Báo An Ninh Thủ Đô. Giải thưởng: Tặng thưởng Ký của tạp chí Tác phẩm mới (nay là tạp chí Nhà văn, Hội nhà văn Việt Nam), 1997; Giải Nhì giải “Cây bút vàng” lần thứ nhất (1996-1998) do Bộ Công an và Hội nhà văn Việt Nam tổ chức, 1998; Giải Nhất phóng sự viết về gia đình của UBND TP Hà Nội, 2002. Tác phẩm đã in: Kháng cáo (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2002); Cố nhân (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2008).