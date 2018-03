Nguyễn Ngọc Tư, Phan Triều Hải mừng Phan An ra sách

Tác giả sinh năm 1984 đang sống và làm việc ở TP HCM. Anh khá cá tính trên trang viết nhưng lại tự nhận không giỏi ở khoản ăn nói trước đám đông. Dù tác giả không xác định thể loại cho cuốn "Trời hôm ấy không có gì đặc biệt", ở phần giới thiệu sách, Trần Hữu Dũng gọi đây là tiểu thuyết. "Nhiều lúc, Phan An làm tôi nhớ đến nhân vật Holden Caulfield trong Catcher in the Rye (đã có người dịch là "Bắt trẻ đồng xanh"), tác phẩm kinh điển của nhà văn Mỹ J.D.Salinger...", Trần Hữu Dũng viết. Sách do NXB Hội Nhà văn và Saigon Media thực hiện.