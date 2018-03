Nghi phạm giết người kiếm bộn tiền nhờ viết hồi ký

Tháng 11/2007, nữ sinh viên người Anh Meredith Kercher - bạn cùng phòng của Amanda Knox - được tìm thấy đã chết vì bị cắt cổ trong phòng (tại Italy). Tháng 12/2009, Amanda Knox và bạn trai cũ người Italy - Raffaele Sollecito - bị tòa án Italy kết tội sát hại Meredith Kercher và lần lượt chịu án tù 26 năm và 25 năm. Hai người kháng cáo. Sau khi kháng án thành công tại Tòa án ở Perugia (Italy), Amanda và Raffaele được tuyên trắng án vào 3/10/2011, khi đã bị bắt giam 4 năm.

Trang bìa cuốn hồi ký của Amanda Knoxx.

Hiện nay, Amanda Knox và Raffaele Sollecito phải đối mặt với phiên xét xử lại vụ án. Amanda đang sống ở Seattle, Mỹ. Cô không tham dự phiên tòa. Nếu bị tuyên có tội, Amanda có thể sẽ không phải chịu án tù vì Mỹ không có luật dẫn độ công dân phải đối mặt với các hành động pháp lý ở nước khác. Trong khi đó, bạn trai cũ của cô - hiện theo học tại thành phố Verona - sẽ phải chịu án tù nếu bị tuyên có tội.

Từ khi ra khỏi trại giam, Amanda có ý định viết hồi ký về thời gian bị giam giữ của cô. Tháng 2/2012, cô ký thỏa thuận trị giá 4 triệu bảng Anh (126 tỷ đồng) cho cuốn hồi ký “Waiting to be Heard”. Hồi ký kể lại những trải nghiệm trong thời gian bị giam tại Italy cũng như các chi tiết độc quyền xung quanh vụ án của Amanda. Phát ngôn viên của Nhà xuất bản HarperCollins cho biết, “Waiting to be Heard” sẽ được xuất bản vào 30/4. Đại diện của HarperCollins khẳng định dù Amanda đang đối mặt với phiên xét xử lại, kế hoạch xuất bản và các chương trình phỏng vấn quảng bá sách vẫn được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Amanda Knox nhận được quan tâm của giới truyền thông. Vào hôm sách xuất bản, Đài ABC của Mỹ sẽ phát sóng cuộc phỏng vấn với Amanda. Một phát ngôn viên của ABC nói: "Buổi phỏng vấn vẫn chưa được ghi hình nhưng đã được lên lịch để phát trên một kênh đặc biệt".

Lê Phượng