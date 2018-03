Nam giới lấn át nữ giới trên văn đàn Anh

Kết quả này thu được từ một khảo sát được thực hiện trên 3 tạp chí văn chương lớn là London Review of Books (LRB), Times Literary Supplement (TLS) và New York Review of Books (NYR).

Vida, một tổ chức đại diện cho các nhà văn nữ, đã thực hiện các cuộc khảo sát thường niên này suốt 3 năm qua nhằm tìm hiểu tình trạng thiếu cân bằng giới trong lĩnh vực sáng tác, phê bình sách.

Kết quả khảo sát cho thấy ưu thế thống trị của các cây bút nam (các cột màu đỏ) so với đồng nghiệp nữ (cột màu xanh).

Trên LRB năm 2012, trong số 276 bài phê bình sách, chỉ có 66 bài là của các tác giả nữ (chiếm 24%); trong số các cuốn sách được phê bình chỉ có 27% do giới nữ sáng tác. Số liệu này trên NYR còn thấp hơn: 16% và 22%. Còn trên TLS là 30% và 25%.

Ngoài 3 đối tượng khảo sát chính này, Vida cũng ghi nhận sự giảm sút số lượng các cây bút nữ trên nhiều tạp chí khác. Ví dụ, lượng nhà văn nữ có sách được phê bình trên Harper giảm theo các năm: 21 người (2010) xuống 19 người (2011) và 11 người (2012). Số các nhà phê bình nữ trên tạp chí New Republic cũng giảm từ 13 (2010) xuống 11 (2011) và 9 (2012)…

Nhà văn, nhà phê bình Jenny Turner cho biết: “Đó là những con số rất thấp. Chúng tôi đã hỏi các biên tập viên, tại sao họ sử dụng ít cây bút nữ như vậy. Câu trả lời luôn là, họ rất muốn, nhưng trong công việc luôn xuất hiện nhiều thử thách và các tác giả nữ thường không vượt qua được. Mặt khác, nhiều tác phẩm hay công trình phê bình của phái nữ không đáp ứng được các tiêu chí chất lượng. Bây giờ, người ta không còn quan tâm đến giới tính trong công việc nữa. Các biên tập viên chỉ dựa vào chất lượng. Vì thế khảo sát trên còn cho thấy, phụ nữ vẫn thua kém nam giới trong lĩnh vực chữ nghĩa”.

Huyền Anh