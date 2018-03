Murakami tiếp tục được đặt cược cao ở Nobel Văn học 2017

Haruki Murakami tiếp tục được cược thắng Nobel Văn học 2016

Nobel Văn học 2017 sẽ được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố vào 13h ngày 5/10 (giờ địa phương). Mới đây, nhà cái nổi tiếng của Anh - Ladbrokes - đã công bố những cái tên được đặt cược chiến thắng. Theo đó, nhà văn Ngũgĩ wa Thiong'o đứng đầu danh sách với tỷ lệ đặt 4/1 (một ăn bốn). Năm ngoái, ông xếp thứ tư. Haruki Murakami được đặt tỷ lệ 5/1 (một ăn năm), tỷ lệ đặt dành cho nữ nhà văn người Canada - Margaret Atwood - là 6/1 (một ăn sáu).

Ngũgĩ wa Thiong'o 79 tuổi. Ông đang sinh sống, làm việc tại Mỹ.​

Một số tên tuổi nổi bật trong top 10 là nhà thơ Hàn Quốc Ko Un, nhà văn Trung Quốc Diêm Liên Khoa (tỷ lệ cược 8/1), nhà văn Israel Amos Oz, nhà văn Italy Claudio Magris, nhà văn Tây Ban Nha Javier Marias cùng được đặt tỷ lệ 10/1.

Năm ngoái, Murakami dẫn đầu với tỷ lệ đặt 4/1. Liên tục các năm gần đây, tác giả nổi tiếng người Nhật được đặt cược cao trên Ladbrokes. Tuy nhiên, người hâm mộ Murakami luôn phải thất vọng khi kết quả được công bố. Với Murakami, giải thưởng có thể không phải là điều ông trông đợi. Từ năm 2012, khi được hỏi về khả năng thắng Nobel Văn học, nhà văn đã cười và nói với phóng viên của New Yorker: "Tôi không thích giải thưởng. Bởi điều đó có nghĩa là tôi đã kết thúc".

Tác giả "Rừng Na Uy" - Haruki Murakami - được ví von là Leonardo DiCaprio của Nobel Văn học. Leo từng nhiều lần được đề cử giải Oscar nhưng phải đến năm 2016, nam diễn viên "Titanic" mới chiến thắng.

Nhà cái Unibet đưa ra tỷ lệ cược về nhiều nhân vật, từ George RR Martin - tác giả bộ tiểu thuyết Game of Thrones đến ca sĩ Kanye West. Tuy nhiên, sau chiến thắng gây tranh cãi của nhạc sĩ Bob Dylan năm ngoái, tờ The Guardian cho rằng Viện Hàn lâm Thụy Điển sẽ có sự lựa chọn truyền thống, an toàn hơn trong năm nay.

Viện Hàn lâm không bao giờ hé lộ dấu hiệu về người có khả năng đoạt giải cho tới khi công bố kết quả ở mùa giải. Danh sách rút gọn của các ứng viên sẽ được tiết lộ 50 năm sau đó, tức tới năm 2067, công chúng mới được biết những tác giả nào vào chung khảo Nobel Văn học năm nay.

Hà Thu