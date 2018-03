'Miếng ngon Hà Nội' ấn bản mới bị tịch thu vì sai phạm chính trị

Sách 'Madam Nhu Trần Lệ Xuân' bản in đợt đầu bị thu hồi

Sáng 23/5, ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng cục Xuất bản, In và Phát hành - cho biết cuốn Miếng ngon Hà Nội có nội dung vi phạm về chính trị, sai lệch so với tác phẩm gốc của tác giả. Sách do NXB Dân Trí liên kết với Công ty văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng thực hiện.

Theo giải trình của NXB Dân Trí, nhà sách Minh Thắng tự phát hành sách trước thời gian dự kiến là cuối tháng 5 và tự sửa nội dung. Trong bản thảo được đưa đến NXB Dân trí, trang 213 nguyên văn là: "Tôi ao ước một ngày đất nước thanh bình và thống nhất; toàn dân sát cánh với nhau ăn mừng Đại Nhật bằng một bữa tiệc vĩ đại có đủ những miếng ngon Hà Nội".

Nhưng đến khi sách ra, đơn vị này đã tự sửa nội dung, mang hàm ý chống chế độ. Nội dung văn bản sai phạm thuộc phần phụ lục dài chín trang mang tên "Các báo phê bình Miếng ngon Hà Nội kỳ xuất bản thứ nhất".

Nhà xuất bản Dân Trí cho biết họ đã làm đủ hồ sơ biên tập và lưu bản thảo do Công ty văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng đem đến.

Bìa cuốn sách "Miếng ngon Hà Nội" mắc sai phạm về nội dung.

Cục đã yêu cầu sở văn hóa các tỉnh, thành kiểm tra và không cho lưu hành ấn bản mới của sách Miếng ngon Hà Nội. Cục tiến hành tịch thu, tiêu hủy các bản sách sai phạm này, đồng thời họp với các cơ quan thẩm quyền để đưa ra quyết định xử phạt.

Miếng ngon Hà Nội là tập tùy bút nổi tiếng của Vũ Bằng, được viết tại Hà Nội vào mùa thu 1952, sửa chữa và viết thêm tại Sài Gòn năm 1956, 1958, 1959. Sách tập trung giới thiệu những món ăn đặc sản của Hà Nội cũng như cảm nhận, tâm tình và kỷ niệm của tác giả với Hà Nội thông qua các món ăn.

Thanh Thanh