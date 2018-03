'Miền hoang' của Sương Nguyệt Minh đoạt giải Sách Hay 2015

Nguyễn Bình Phương vào Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam / Sương Nguyệt Minh luận về ‘khe ngực sâu’

Lễ trao giải thưởng Sách Hay mùa thứ năm diễn ra ngày 27/9 ở TP HCM. Đây là giải thường niên nhằm tôn vinh văn hóa đọc, và là hoạt động nằm trong Dự án Sách Hay - một dự án văn hóa - giáo dục phi lợi nhuận.

Có bảy hạng mục sách được trao giải, gồm: sách nghiên cứu, giáo dục, kinh tế, quản trị, văn học, thiếu nhi và sách phát hiện mới. Trong số này, hạng mục sách văn học luôn được nhiều độc giả chú ý theo dõi. Tiêu chí xét giải hạng mục này là: sách chứa đựng những tư tưởng văn hóa sâu sắc, tiến bộ, góp phần phản ánh và/hoặc giải mã được các vấn đề mà xã hội và con người đang phải đối mặt trong thời đại hiện nay, góp phần đưa ra được những định hướng hay xu hướng mới. Thành viên hội đồng xét duyệt hạng mục này gồm: nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Đoàn Lê Giang, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, dịch giả Phan Hồng Giang, nhà văn Phan Nhật Chiêu.

Bìa tiểu thuyết "Miền hoang" của Sương Nguyệt Minh.

Có hai tiểu thuyết được trao giải là: tiểu thuyết Miền hoang (NXB Trẻ phát hành, 2014) của nhà văn Sương Nguyệt Minh (thể loại sách viết) và Những đứa con của nửa đêm (NXB Văn học và Nhã Nam, 2014) của nhà văn người Anh gốc Ấn Salman Rushdie.

Nhà văn Nguyên Ngọc chia sẻ về cuốn sách của Sương Nguyệt Minh: "Với đời sống văn học, chiến tranh luôn là một đề tài lớn, trong đó, đề tài về cuộc chiến của người lính Việt Nam trên chiến trường Campuchia là cuộc chiến vô cùng ác liệt, phức tạp, khắc nghiệt và gay gắt. Sự sáng tạo trong bút pháp của Sương Nguyệt Minh đã góp phần giúp cho độc giả hiểu thêm về bản chất của cuộc chiến này".

Về bộ tiểu thuyết Những đứa trẻ của nửa đêm của nhà văn Anh Salman Rushdie, ông Nguyên Ngọc khẳng định việc tác phẩm này được dịch sang tiếng Việt có thể xem là một sự kiện lớn trong làng sách Việt nói riêng và đời sống văn hóa - nghệ thuật nói chung. Cuốn sách từng đoạt giải Booker của Anh vào năm 1981, và cũng đoạt giải Cuốn sách đoạt giải Booker hay nhất (The Best of the Booker). "Đây là một trong những cuốn sách quan trọng nhất từng xuất hiện trong thế giới nói tiếng Anh" (theo New York Review of Books). Tác phẩm đồ sộ này huyễn hoặc độc giả đi vào thế giới vừa thực, vừa ảo của những số phận trôi dạt trong lịch sử ở một nền văn hóa lớn như văn hóa Ấn Độ.

Qua việc vinh danh hai tác phẩm này cùng nhiều đầu sách chọn lọc ở các hạng mục, giải Sách Hay một lần nữa mong muốn là một "màng lọc" giúp độc giả tìm đến các ấn phẩm hay, đáng dành thời gian để đọc, giữa muôn trùng các ấn bản trên thị trường sách Việt Nam.

Bìa cuốn "Những đứa trẻ của nửa đêm".

Kể từ mùa giải này, Sách Hay cũng ra mắt Tủ sách khuyến đọc. Tủ sách này được công bố hàng năm trong ngày trao giải nhằm giới thiệu đến mọi người những tác phẩm hay trong, ngoài nước được chọn lọc theo từng đối tượng, chủ đề, lĩnh vực. Năm nay, Sách Hay lần đầu giới thiệu Tủ sách dành cho Thiếu nhi, gồm 40 tác phẩm có ý nghĩa về văn hóa - giáo dục.

So với các năm, lễ trao giải Sách Hay năm nay diễn ra gọn gàng. Chỉ có đại diện hội đồng xét duyệt lên công bố kết quả, thiếu điểm nhấn ở phần trao giải cho tác giả, tác phẩm được vinh danh. Dù vậy, sự kiện này, thu hút rất đông độc giả, nhà văn, dịch giả... về tham dự.

Một độc giả chia sẻ suy nghĩ ủng hộ về giải thưởng tôn vinh văn hóa đọc thường niên này nhưng bày tỏ băn khoăn về việc tìm đến sách hay không phải dễ tìm. "Vài cuốn sách được trao giải như cuốn Việt Nam và Nhật Bản của tác giả Vĩnh Sính có số lượng in rất thấp, chỉ chừng 500 cuốn. Và sách thực tế ra thị trường thậm chí còn ít hơn. Do đó, dù đã được gợi ý đây là sách hay thì bạn đọc cũng không biết tìm mua ở đâu. Bản thân tôi nếu có ai tìm mua được cuốn của tác giả Vĩnh Sính, tôi sẵn sàng trả giá gấp 10 lần để sở hữu cuốn sách", độc giả này nói.

Ông Giản Tư Trung, thành viên Hội đồng trao giải Sách Hay, thừa nhận có nhiều tác phẩm có giá trị nhưng được in với số lượng thấp, và các nhà phát hành sách cũng e ngại các đầu sách này, bởi thực tế sức đọc của nhiều người nói chung hiện nay vẫn chưa cao khiến cho việc tiêu thụ sách thấp.

Kết quả giải thưởng Sách Hay 2015: 1. Sách Nghiên cứu: Thể loại sách viết: cuốn Việt Nam và Nhật Bản (Tác giả: Vĩnh Sính, Trung tâm nghiên cứu quốc học và NXB Văn nghệ TP HCM). Thể loại sách dịch: cuốn Luận về biếu tặng, tác giả: Marcel Mauss, dịch giả: Nguyễn Tùng, NXB Tri thức. 2. Sách Giáo dục: Thể loại sách viết: cuốn Một trăm năm Đông Kinh nghĩa thục, nhiều tác giả, NXB Tri Thức. Thể loại sách dịch: cuốn Ý niệm đại học, tác giả: Karl Jaspers, dịch giả: Hà Vũ Trọng và Mai Sơn, NXB Hồng Đức và Đại học Hoa Sen. 3. Sách Kinh tế Thể loại sách viết: Chưa tìm được sách để trao Thể loại sách dịch: cuốn Chủ nghĩa tự do truyền thống, tác giả: Ludwig von Mises, dịch giả: Phạm Nguyên Trường, NXB Tri Thức 4. Sách Quản trị Thể loại sách viết: Chưa tìm được sách để trao Thể loại sách dịch: cuốn Từ tốt đến vĩ đại, tác giả: Jim Collins, dịch giả: Trần Thị Ngân Tuyến, NXB Trẻ. 5. Sách Thiếu nhi Thể loại sách viết: cuốn Đất rừng Phương Nam, tác giả: Đoàn Giỏi, NXB Kim Đồng. Thể loại sách dịch: cuốn Những cuộc phiêu lưu của Pinocchio, tác giả: Carlo Collodi, dịch giả: AY, Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn. 6. Sách Văn học Thể loại sách viết: cuốn Miền hoang, tác giả: Sương Nguyệt Minh, NXB Trẻ. Thể loại sách dịch: Dịch phẩm: Những đứa con của nửa đêm, tác giả: Salman Rushdie, dịch giả: Nham Hoa, NXB Văn học và Nhã Nam. 7. Sách Phát Hiện Mới Thể loại sách viết: - Tác phẩm: Những đỉnh núi du ca - Một lối tìm về cá tính H’mông, tác giả: Nguyễn Mạnh Tiến, NXB Thế giới. - Tác phẩm: Hồ sơ về Lục Châu học:Tìm hiểu con người ở vùng đất mới dựa vào tài liệu văn, sử bằng Quốc ngữ ở miền Nam từ 1865-1930, tác giả: Nguyễn Văn Trung, NXB Trẻ. - Tác phẩm: Nhật ký sen trắng, tác giả: Cao Huy Thuần, NXB Trẻ - Thể loại sách dịch: không có dịch phẩm đoạt giải ở hạng mục "Phát hiện mới".

Thoại Hà