Martin Amis khen sách của siêu mẫu ngực bự

Thanh Huyền -

Nhà văn 62 tuổi cho biết, ông ấn tượng với các tập tự truyện của siêu mẫu 34 tuổi mặc dù chúng không chỉ do mình cô viết ra. Amis cho rằng, việc Jordan (nghệ danh của Katie Price) từng được bình chọn là Người mẹ của năm là hoàn toàn có cơ sở.

Nhà văn Martin Amis (phải) và người mẫu Katie Price. Ảnh: Guardian.

Ngoài công việc của một người mẫu, Latie Price còn khá thành công trong việc viết sách. Năm 2004, cuốn tự truyện đầu tiên của cô Being Jordan đã tiêu thụ được hơn 1 triệu bản.

Không chỉ viết tự truyện, Katie còn viết sách cho thiếu nhi. Cô từng xuất bản 2 cuốn dành cho trẻ em - A Whole New World năm 2007 và Pushed To The Limit in February - 2008.

Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát, sáng tác dành cho thiếu nhi của Katie thường xuyên xuất hiện trong danh sách tác phẩm bị bỏ quên trên máy bay hoặc trong phòng khách sạn.