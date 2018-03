Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (58)

Dương Hồng Anh

Người không có gan

An Kỳ Nhi hỏi Mã Tiểu Khiêu:

- Nếu một người không có gan trông sẽ thế nào?

Mã Tiểu Khiêu đã gặp những người to gan rồi, ví như chú Hà Mã, bạn của bố, cái gì chú ấy cũng dám ăn. Cậu cũng gặp cả những người nhát gan rồi, ví dụ như mẹ cậu, nhìn thấy con gián cũng hét lên, hai mắt trợn ngược, lắp bắp không nói nên lời. Thế nhưng người không có gan thì cậu chưa bao giờ gặp.

An Kỳ Nhi chuyên hỏi cậu những câu kì cục như thế. Có câu rất hay, nhưng có câu thì chẳng có ý nghĩa gì.

- Mã Tiểu Khiêu, mẹ tớ là người không có gan.

Sao lại thế? Trông mẹ An Kỳ Nhi chẳng có gì khác biệt so với những người phụ nữ khác, sao lại là người không có gan?

An Kỳ Nhi kể, lần này nằm viện, mẹ cô bé sẽ phải mổ để cắt gan.

Mã Tiểu Khiêu không hiểu gì cả:

- Tại sao mẹ cậu không cần gan nữa?

- Bởi vì mẹ tớ hay bị đau gan lắm.

Mã Tiểu Khiêu càng rối trí hơn: Tại sao bị đau gan thì không cần gan nữa? Thế có người đau đầu, đau bụng, đau chân, đau tay, chẳng lẽ cứ đến bệnh viện để cắt đầu, cắt bụng, cắt chân, cắt tay sao?

Loạn rồi! Mã Tiểu Khiêu thấy thế giới này loạn thật rồi.

- Mã Tiểu Khiêu. - An Kỳ Nhi gọi cậu bạn liên hồi, bởi vì cô bé đang có đầy ắp câu hỏi cần phải hỏi. - Hồi trước mẹ tớ rất nhát gan. Nhìn thấy con chuột Hamster, toàn thân mẹ tớ nổi da gà. Bây giờ mẹ tớ mà không còn gan nữa thì không biết sẽ thế nào nhỉ?

Mã Tiểu Khiêu bảo:

- Liệu mẹ cậu có nổi da gà suốt từ sáng đến tối, quanh năm bốn mùa không nhỉ?

Thế thì đáng sợ thật.

An Kỳ Nhi tưởng tượng ra mẹ sẽ trở thành người như thế, cô bé như muốn khóc. Khi cô bé muốn khóc, đôi lông mày lại trĩu xuống, cứ như trời sắp sập đến nơi rồi. Mã Tiểu Khiêu sợ nhất là cảnh này.

Mấy hôm sau, mẹ An Kỳ Nhi được ra viện. Có lẽ bà không bao giờ ngờ rằng, thời gian nằm viện, ngoài chồng và An Kỳ Nhi vô cùng lo lắng cho bà, còn có người lo lắng hơn nữa, đó chính là Mã Tiểu Khiêu. Bởi vì câu hỏi “Người không có gan liệu sẽ ra sao?” cứ bám riết lấy cậu bé.

Mã Tiểu Khiêu hỏi An Kỳ Nhi:

- Cậu có phát hiện ra gì không, mẹ cậu có gì khác so với trước đây không?

- Chẳng có gì khác cả.

- Không thể thế được. - Mã Tiểu Khiêu khẳng định chắc như đinh đóng cột. - Một người không có gan chắc chắn phải khác với một người có gan.

Mã Tiểu Khiêu rất muốn đến thăm mẹ An Kỳ Nhi, tận mắt nhìn xem bà có gì khác so với trước kia không? Thế nhưng mẹ An Kỳ Nhi lại không thích cậu, cậu rất sợ bị đuổi về.

An Kỳ Nhi hiến kế cho bạn:

- Đi thăm người ốm phải có quà. Nhà cậu có món thạch rau câu phải không? Mẹ tớ rất khoái món đó đấy.

Thật ra thì An Kỳ Nhi mới khoái món đó. Mà món thạch rau câu nhà Mã Tiểu Khiêu là loại mà cô bé chưa bao giờ được nếm thử. Bên trong miếng thạch còn có một người tí hon nữa. Mỗi lần Mã Tiểu Khiêu đem thạch đến ăn trước mặt An Kỳ Nhi, cô bé đều hỏi Mã Tiểu Khiêu mua ở đâu nhưng không bao giờ cậu nói, lại còn cố tình chẹp chẹp, mặc cho An Kỳ Nhi thèm rỏ dãi.

Mã Tiểu Khiêu chẳng muốn đem món thạch có người tí hon đi biếu mẹ An Kỳ Nhi chút nào. Mẹ An Kỳ Nhi đâu có quý cậu, mà cậu cũng chẳng thích mẹ An Kỳ Nhi. Nhưng cậu quá tò mò muốn biết, sau khi bị cắt gan, mẹ cô bạn có giống như trước nữa không.

Mã Tiểu Khiêu đành chọn một màu mà cậu không thích trong đám thạch rau câu, đó là màu hồng đem đi biếu. Cậu tới gõ cửa nhà An Kỳ Nhi.

Chính An Kỳ Nhi ra mở cửa.

- Cậu có đem theo quà không?

Mã Tiểu Khiêu dứ dứ cái thạch rau câu trong tay cậu.

- Cậu đúng là ki bo, đem có một cái.

- Tình cảm mới là quan trọng. - Mã Tiểu Khiêu đáp trả. - Tớ đã kiếm được tiền đâu, cái này là tớ dành dụm được đấy.

An Kỳ Nhi nghĩ thấy cũng phải. Mã Tiểu Khiêu chịu đem cho một cái cũng là khó khăn lắm rồi, lại còn là một cái màu hồng mà An Kỳ Nhi thích nhất nữa.

An Kỳ Nhi nhè nhẹ mở cửa phòng mẹ, khẽ bảo Mã Tiểu Khiêu:

- Cậu vào đi.

Mẹ An Kỳ Nhi đang nằm trên giường, gối hoa, chăn hoa, toàn thân bà chìm ngập hoa, chỉ thò ra một mái đầu bù xù.

- Cháu chào cô, cháu đến thăm cô đây ạ.

Mã Tiểu Khiêu đưa cái thạch màu hồng ra, đẩy sát về phía chiếc giường. Thế là cậu cũng tiến lại rất gần với mẹ của An Kỳ Nhi và nhìn bà rất rõ.

- Mã Tiểu Khiêu, mới mấy hôm không gặp mà cháu đã khôn lớn thế này rồi ư?

Mẹ An Kỳ Nhi mỉm cười rất hiền từ, khác hẳn với trước đây.

Mã Tiểu Khiêu ra sức săm soi khuôn mặt của bà, cậu còn muốn tìm ra vài điều khác lạ nữa.

Mẹ An Kỳ Nhi bị Mã Tiểu Khiêu nhìn như vậy, bà thấy ngại ngùng:

- Mã Tiểu Khiêu, sao cháu nhìn cô như thế?

- Cháu… - Mã Tiểu Khiêu nhanh trí biến báo. - Cháu nhìn con muỗi trên mặt cô.

“Bốp” một cái, mẹ An Kỳ Nhi giơ tay đập lên má mình rồi nhìn Mã Tiểu Khiêu:

- Cháu xem nó chết chưa?

Mã Tiểu Khiêu đành phải đáp:

- Nó bay rồi ạ.

Ra khỏi phòng ngủ của mẹ An Kỳ Nhi, Mã Tiểu Khiêu hơi thất vọng. Người không có gan đúng là chẳng có gì khác so với người có gan. Vẫn chưa hài lòng, cậu hỏi An Kỳ Nhi xem mẹ cô bạn sợ nhất là cái gì? An Kỳ Nhi đáp là mẹ mình sợ nhất con chuột Hamster. Cứ nhìn thấy nó là khắp người mẹ sẽ nổi đầy da gà.

Ở nhà Mã Tiểu Khiêu vẫn nuôi chuột Hamster mà Kỳ Nhi tặng trước đây. Cậu liền cho nó vào một cái hộp, rồi bọc bằng những tờ giấy thật là đẹp đem tặng cho mẹ An Kỳ Nhi.

- Mã Tiểu Khiêu, cháu lại tặng quà cho cô đấy à? - Mẹ An Kỳ Nhi vừa bóc quà vừa mủm mỉm cười. - Mã Tiểu Khiêu, sao bỗng dưng cháu trở nên khôn lớn lịch thiệp thế? Cô nhớ trước đây cháu rất nghịch ngợm, lém lỉnh cơ mà.

Mã Tiểu Khiêu căng thẳng lắm, thật ra cậu chẳng để ý mẹ An Kỳ Nhi nói gì. Cậu nhìn dán mắt vào bàn tay mẹ An Kỳ Nhi đang bóc gói quà, tưởng tượng ra cảnh bà nhìn thấy con chuột Hamster trong đó sẽ kêu lên như thế nào, rồi sau đó khắp người sẽ nổi da gà…

Khi mẹ An Kỳ Nhi nhìn thấy con chuột Hamster bên trong hộp quà, đúng là bà cũng kêu lên thật, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì ngạc nhiên.

- Ôi, con vật đáng yêu quá!

Mẹ An Kỳ Nhi bế con chuột đặt lên lòng bàn tay và bắt đầu chơi đùa với nó.

- Mã Tiểu Khiêu, cháu tâm lí thật đấy.

Mã Tiểu Khiêu không hiểu thế nào là “tâm lí” nên mẹ An Kỳ Nhi đành phải giảng giải:

- Mã Tiểu Khiêu, có phải cháu thấy cô ốm, suốt ngày ở nhà buồn nên tặng con vật đáng yêu này cho cô vui không?

Mã Tiểu Khiêu trả lời bừa phứa cho xong, nhưng trong bụng thì tức An Kỳ Nhi lắm.

- Hóa ra mẹ cậu chẳng sợ chuột Hamster chút nào, hay là cậu muốn lừa lấy lại con chuột Hamster của tớ?

- Mẹ tớ sợ chuột thật mà. - An Kỳ Nhi ấm ức - Tớ cũng thấy lạ, sao bây giờ mẹ tớ lại không sợ nữa nhỉ?

- Tớ hiểu rồi! - Mã Tiểu Khiêu như bừng tỉnh - Người có gan với người không có gan khác nhau mà.

Liên quan đến vấn đề này, rốt cuộc thì Mã Tiểu Khiêu đã suy nghĩ rất thấu đáo rồi. Người có gan có thể có gan to hoặc gan bé, họ còn biết sợ hoặc không biết sợ. Còn người không có gan, vốn không phân biệt gan to hay gan bé, nên càng không biết sợ là gì.

