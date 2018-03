Ly hôn kiểu Trung Quốc (19)

Vương Hải Linh -

Lúc ấy là buổi tối, Đang Đang đã ngủ say, Bình đang nằm trên chiếc giường nhỏ bên phòng nhỏ nghe rõ tiếng vợ đang tắm trong buồng tắm. Tắm xong, Phong bước ra, rón rén từng bước.

- Phong! Em lại đây!

Lát sau, Phong đã bước tới cửa. Đương nhiên nghe khẩu khí không mấy thiện cảm của Bình, mặt Phong chuẩn bị sẵn ứng chiến.

- Rốt cuộc em có ý gì?

- Có ý gì là có ý gì? - Phong hỏi lại.

- Em có thôi đi không hả?

- Em làm sao?

- Em cứ định tiếp diễn thế này hả? - Bình giang hai tay sang hai bên tỏ ý.

Phong chẳng nói câu gì. Thế nhưng Bình lại nói, nói toẹt luôn:

- Là… trừng phạt đúng không?

Phong lắc đầu.

- Vậy những chuyện giận dỗi này là sao?

Phong vẫn chỉ lắc đầu.

- Rốt cuộc là vì sao hả?

- Chẳng vì sao hết. Anh nghĩ phức tạp quá đấy. Chỉ là vì Đang Đang muốn ngủ với em… Anh cũng nghe thấy đấy… Em đã đồng ý, chỉ có vậy thôi.

Hai mắt mở to, ráo hoảnh. Không biết từ lúc nào, Phong biến thành người như vậy. Trước đây, Phong thuần khiết, giản dị lắm. Còn những cử chỉ hành động hiện giờ chẳng khác nào của một người phụ nữ gia đình chính cống. Hay là… Bình chợt nghĩ tới một lý do khác liên quan… phải chăng một người phụ nữ gia đình như vậy chính là do hôn nhân tạo nên?

- Như vậy,… hay là… mà thôi… Phong, chúng ta đều là người lớn, đừng ai coi ai là kẻ ngốc nữa!

Nghe vậy, Phong chợt trầm lắng xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương:

- Đúng. Em có ý đó đấy. Em thấy rằng chúng ta đã từng này tuổi rồi, chẳng còn là trẻ con nữa, không nhất thiết ngày nào cũng phải quấn lấy nhau.

- Em không phải bị lãnh đạm đấy chứ?

- Có thể. … Nói thật, em thấy chẳng có ý nghĩa gì hết. Mỗi tháng việc gì phải mấy lần, như một quy luật ấy, anh nói xem có ý nghĩa gì không? Cũng có thể cảm giác của nam nữ khác nhau chăng?… Nếu anh muốn, em cũng chẳng có ý kiến gì.

Nói xong, Phong đi thẳng vào phòng, đến bên giường rồi ngồi xuống, cởi dây áo tắm và nói: "Xong, em lại quay về bên kia ngủ là được…"

Bình khẽ gào lên trong họng: "Cút!"

Phong quay mặt sang nhìn Bình, Bình hét lên to hơn: "Cô cút ngay cho tôi!"

Phong đứng dậy và "cút" thật, chẳng biểu lộ gì. Vậy là Bình hiểu, cuộc hôn nhân giữa họ đã hết, vấn đề chỉ là ai nói trước mà thôi.

Còn tiếp...

(Trích tiểu thuyết "Ly hôn kiểu Trung Quốc" của tác giả Vương Hải Linh, do NXB Công an Nhân dân ấn hành)