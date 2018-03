Ly hôn kiểu Trung Quốc (1)

Vương Hải Linh -

Câu nói ấy khiến Phong không thể không ngoái lại nhìn. Đó là hai cảnh sát trông như hai anh em sinh đôi, người cao lớn hơn với dáng lưng ong vai rộng. Chiếc dây lưng bằng da ôm chặt người khiến tấm lưng trông càng to thô, thể hiện rõ sự tự phụ của một kẻ kênh kiệu. Lâm Tiểu Phong khẽ cười, một nụ cười mang theo chút khoan dung và bất cần. Phong không chút hoài nghi về sự chân thành của người phát ngôn ấy. Một điều nữa Phong cũng chẳng hằn chút hồ nghi ấy là trừ khi xảy ra thiên tai hoạn nạn, chứ người này mà trên ba lăm tuổi ắt sẽ sống như vậy. Lâm Tiểu Phong đã ba lăm tuổi mà. Đến tuổi này rồi, con người ta sẽ hiểu được rằng ý nghĩa của tuổi tác chỉ còn là tương đối. Cứ thử đem một người thất học hai mươi tuổi so với một chuyên gia IT ba mươi tuổi xem, liệu tuổi tác có còn là ưu thế không? Khổng Tử nói: Tam thập nhi lập. Nhưng ông lại chẳng nói như thế nào mới gọi là "lập". "Lập" và "lập" cũng có cái khác nhau. Lâm Tiểu Phong là cô giáo dạy văn cấp hai, chồng Phong - Tống Kiến Bình - là bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện lớn. Thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng trên dưới sáu mươi nghìn tệ. Hai vợ chồng sở hữu một căn hộ với hai phòng ngủ và một phòng khách. Bố mẹ hai bên đều có lương hưu vì thế không cần họ nuôi dưỡng. Cùng một cậu con trai hai tuổi sáu tháng, cả nhà sống cũng không chật vật gì. Thậm chí, so với trước đây, mà cụ thể là so với tiêu chuẩn sống của mười năm về trước thì có thể nói họ là một gia đình giàu có. Có lần đi công tác ở phía Nam, Kiến Bình cũng từng nói rằng tiểu khang trong cuộc phấn đấu "Tiến lên tiểu khang" thì cũng chỉ đến thế này là cùng. Nhưng ai mà ngờ rằng Trung Quốc lại có thể phát triển đến mức này. Những "Tri bổn gia" mới sinh ra nhiều như nấm mọc sau cơn mưa, họ sống trong các khu đô thị mới, lái xe BMW, mặc quần áo hàng hiệu, ăn uống thanh cảnh. Nhưng như thế vẫn chưa hết, bởi sự giàu sang về vật chất ấy chẳng qua chỉ để phục vụ mà thôi. Sau thời kỳ cải cách mở cửa, những gia đình giàu có nhưng chẳng có chút văn hóa nào không chỉ bị người ta gọi là "nghèo tới mức chỉ còn lại mỗi tiền" sao? Thế nhưng, khi nền kinh tế của Trung Quốc hòa vào nền kinh tế của toàn cầu, khi Trung Quốc bước vào quỹ đạo kinh tế toàn cầu, những gia đình giàu có kiểu đó lập tức thay thế cho các tri bổn gia. Họ mới thực là những gia đình khiến người khác phải ghen tị: có tri thức, có văn hóa, có đầu óc, có năng lực, họ đang cống hiến to lớn cho đất nước, và đồng thời cũng đang làm giàu cho bản thân mình. Họ giàu một cách có lý, giàu toàn diện, giàu tới mức khiến bạn ăn chẳng nổi, mà nói cũng chẳng xong, chỉ biết thở dài ngưỡng mộ cuộc sống cao sang của họ.

Lâm Tiểu Phong tốt nghiệp đại học, Tống Kiến Bình đã hoàn thành thạc sỹ. Có thể nói họ đã đủ điều kiện cơ bản để trở thành một tri bổn gia. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mức độ thăng tiến của gia đình họ mãi mãi chậm hơn hai phần so với mức độ của thời cuộc. Mà hai cái phần đó đâu có gì là nhiều, thế nhưng có vẻ họ khó mà đạt được. Hoàn cảnh của họ giống như một cách nói trên mạng hay đùa thế này: khi họ được ăn thịt lợn thì người ta đã ăn sơn hào hải vị; khi họ được ăn sơn hào hải vị thì người ta đã ăn như nghệ thuật ẩm thực. Giả như họ không có điều kiện để trở thành một thành viên trong cái đám quý tộc kia đã đành, thôi thì như người công nhân thuần khiết, như những lão nông nơi quê nhà, trong lòng họ sẽ sống yên ổn tựa nước chảy bèo trôi; nhưng không, họ lại "có điều kiện" nhưng "không có khả năng" để làm được, thế thì sao mà không thấy khổ tâm được chứ: bạn xem các khu đô thị mới của người ta, nơi người ta ngủ, chốn người ta ăn, nơi nghỉ ngơi, chốn hội họp, mỗi nơi một khu vực riêng biệt, một công năng khác nhau, thậm chí có cả cái gì mà phòng tắm xông hơi trong nhà cho gia đình nhỏ. Đem so với gia đình Phong Bình xem, căn hộ thì như một di tích lịch sử với hai gian, con trai một gian nhỏ, bố mẹ một gian lớn; phòng khách thì nhỏ tới mức chỉ có thể làm lối qua lại trong nhà, bàn ăn đành kê ở gian lớn, đương nhiên tiếp khách cũng ở gian lớn đó, có thể nói là ba trong một. Cả nhà ba người có ba chiếc xe, con trai một chiếc xe ba bánh nhỏ, hai người lớn mỗi người một chiếc xe đạp. Bình thường cũng chả sao, vì nhìn khắp Trung Quốc thì vẫn còn nhiều người đi xe đạp. Thế nhưng đôi lúc vì lý do nào đó mà phải mặc comple, biết làm sao đây? Chẳng nhẽ vẫn lóc cóc chiếc xe đạp à? Cứ ra phố mà xem, không thể tìm nổi kẻ nào trông ngố hơn một kẻ mặc comple đeo ca vát mà lại đạp xe đạp đi xe cũng thật kỳ cục. Phong trút hết những điều đó lên đầu Bình. Phong ngày càng thất vọng về Bình, vô cùng thất vọng. Bình đâu phải là người không có năng lực, hồi còn đi học, thành tích của Bình rất xuất sắc, sau về viện làm, tay nghề của Bình cũng thuộc hàng đầu, tiếng Anh nói trôi chảy, đọc các tạp chí y học nước ngoài nhanh chả kém đọc bằng tiếng Trung, không ít các bệnh viện tư nhân muốn mời Bình về làm việc, nhưng Bình không nhận lời. Bình không có gan đi một bước như vậy: cũng vì từ chối mà Bình cãi nhau với vợ và rồi cũng thua ngay trận đầu. Bình thuộc tuýp người có IQ cao nhưng EQ lại thấp. Mà theo các báo cáo hiện nay thì, để đạt được thành công, EQ còn quan trọng hơn cả IQ.

Còn tiếp...

(Trích tiểu thuyết "Ly hôn kiểu Trung Quốc" của tác giả Vương Hải Linh, do NXB Công an Nhân dân ấn hành)