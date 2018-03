'Lời thú tội của một sát thủ kinh tế' được tái bản, bổ sung

Sách 'Lời thú tội của một sát thủ kinh tế' được tái bản / 'Sự suy tàn của quyền lực' - sách yêu thích của 'cha đẻ' Facebook

Sau hơn một thập kỷ, John Perkins đã viết thêm 15 chương tự truyện và đổi tên tác phẩm thành Lời thú tội mới của một sát thủ kinh tế (The New Confessions of an Economic Hit Man). Trong phiên bản này, John Perkins cảnh báo về tốc độ lây lan của hiểm họa sát thủ kinh tế (Economic Hit Man, hay viết tắt EHM) trên toàn cầu. Hiện tại, ngoài Mỹ, nhiều nước khác như Trung Quốc đã sao chép, vận hành mô hình trên nhằm thao túng các quốc gia kém phát triển.

Theo Perkins, đội ngũ EHM mới đang tấn công vào chính nước Mỹ, đe dọa nền dân chủ. Ông cũng giải thích cặn kẽ nguyên nhân cả thế giới bị trói buộc vào "nền kinh tế chết" - nền kinh tế nhằm củng cố địa vị, quyền lực của nhóm thống trị. Sát thủ kinh tế ngày nay ẩn mình dưới vỏ bọc của chuyên gia ngân hàng, nhà vận động hành lang, lãnh đạo các tập đoàn... Họ có chung sứ mệnh khiến người giàu dư dả thêm trong khi người nghèo ngày một khốn khó.

Bìa sách "Lời thú tội mới của một sát thủ kinh tế".

15 chương mới nhất còn hé lộ nhiều âm mưu của CIA như vụ ám sát Tổng thống Albert René (Cộng hòa Seychelles) nhằm lật đổ chính phủ nước này, việc lạm dụng tài nguyên của các nước hiện đại, những bài học sau cuộc chiến tranh Việt Nam…

John Perkins tâm sự ông từng nhận được nhiều khoản hối lộ và những lời đe dọa để ngừng xuất bản cuốn sách. Trong vòng 20 năm, ông đã thỏa hiệp bốn lần. Nhưng Perkins dần nhận thấy nước Mỹ và cả thế giới đang phải gánh chịu những ảnh hưởng tiêu cực về chính trị, xã hội, môi trường do hệ thống sát thủ kinh tế gây ra. Ông bộc bạch: "Lời thú tội mới của một sát thủ kinh tế sẽ tiết lộ cách thức hệ thống này đang vận hành và những điều mà bạn, tôi - tất cả chúng ta - có thể làm để chiến đấu với nó… để mang lại hòa bình cho con cháu".

Tác giả John Perkins.

Lời thú tội của một sát thủ kinh tế (tên gốc: Confessions of an Economic Hit Man: The shocking story of how America really took over the world) xuất bản ở Mỹ năm 2004. Tác phẩm là tự thuật của John Perkins, nguyên là một sát thủ kinh tế người Mỹ. Ông từng được trả lương hậu hĩnh để đi khắp nơi và lừa đảo các nước trên toàn thế giới hàng tỷ USD. Lời thú tội của một sát thủ kinh tế phát hành lần đầu ở Việt Nam hồi năm 2006.

Cuốn sách từng liên tục đứng trong top sách bán chạy của Thời báo New York hơn 70 tuần. Đến nay, tác phẩm đã được dịch ra hơn 32 thứ tiếng.

John Perkins sinh năm 1945. Ông tốt nghiệp Đại học Boston năm 1968. Perkins từng là chuyên gia tư vấn cho nhiều tổ chức lớn như Ngân hàng thế giới, Liên hợp quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Bộ tài chính Mỹ, chính phủ các quốc gia châu Phi, châu Á, Mỹ Latin và Trung Đông... Những năm 1980, ông thành lập một công ty năng lượng thay thế và giữ chức chủ tịch. Hiện tại, John Perkins hoạt động như một chuyên gia văn hóa. Ông tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phản đối chính sách bóc lột của những tập đoàn kinh tế lớn. Ông thường xuyên tổ chức các chuyến thiện nguyện đến vùng dân tộc thiểu số ở Mỹ Latin. Ông tin rằng mỗi người đều có thể góp phần biến "nền kinh tế chết" thành "nền kinh tế sống".

Vĩ Thanh