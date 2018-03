Emma Watson - nàng công chúa ngoài đời thực / 'Beauty and the Beast' - phim cổ tích lồng thông điệp nữ quyền

Bom tấn Beauty and the Beast gây sốt phòng vé tháng ba vừa qua với thông điệp về nữ quyền và tình yêu. Ngoài ra, câu chuyện lồng ghép một tình tiết thú vị về quan hệ giữa hai nhân vật chính. Lúc đầu, nàng Belle (Emma Watson) rất ghét quái vật - nguyên là một hoàng tử bị biến hình dù anh sở hữu khối tài sản kếch xù cùng tòa lâu đài. Đến khi quái vật xả thân cứu Belle, cô gái cảm động và chăm sóc anh, song họ vẫn chưa nảy sinh tình yêu.

Hai tâm hồn chỉ tìm thấy sự thân mật khi chàng đưa nàng vào thư viện. Trong cảnh mở đầu phim, Belle bị những người dân làng ít học cười chê bởi ham đọc sách và có tư tưởng tiến bộ. Trong cảnh thư viện, Emma Watson bước vào, nhìn thấy hàng nghìn cuốn sách và mắt sáng lên. Nàng nhận ra đằng sau quái vật xấu xí là một con người với trái tim cũng biết rung động trước những câu chữ. Chính từ đó, tình yêu của cả hai chớm nở.

Khi Hollywood "tỏ tình" với sách Đây không phải lần đầu tiên Hollywood khéo léo bày tỏ tình yêu với sách, tôn vinh văn hóa đọc. Mối quan hệ giữa Hollywood và sách đã tồn tại từ rất lâu, chứ không phải chỉ tới khi những phim chuyển thể như Life of Pi, Gone Girl hay The Martian làm mưa làm gió toàn cầu.

Đối với Hollywood, sách là một "mỏ vàng" để khai thác. Có quá nhiều lý do để các nhà làm phim tìm đến tiểu thuyết cho một dự án mới. Đầu tiên là về nội dung có sẵn mà đạo diễn cùng biên kịch hoặc chính tác giả cuốn sách sẽ viết lại thành kịch bản, thay vì bắt đầu từ số không. Nhiều kiệt tác điện ảnh với sức sống bất hủ và vô vàn giải thưởng đã ra đời từ sách, bao gồm Gone with the Wind, Doctor Zhivago, The Godfather, Schindler's List hay Lord of the Rings.

Với những cuốn sách có tiếng như Harry Potter hay Lord of the Rings, rủi ro về thất bại phòng vé sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ngay từ trước khi phim ra rạp, cộng đồng fan của cuốn sách gốc đã rục rịch lên kế hoạch đi xem tác phẩm ưa thích của mình, giúp các hãng phim yên tâm hơn về doanh thu. Một ví dụ, khi The Da Vinci Code được đạo diễn Ron Howard chuyển thể năm 2006, bộ phim nắm chắc thành công ở phòng vé. Bởi trước đó ba năm, phiên bản tiểu thuyết của Dan Brown đã trở thành hiện tượng xuất bản với hàng chục triệu bản sách và được dịch ra hơn 40 thứ tiếng.

Nhìn vào danh sách 10 series ăn khách nhất lịch sử Hollywood - theo thống kê của Box Office Mojo - sẽ thấy tầm ảnh hưởng của sách với điện ảnh. Ngoại trừ Star Wars, Fast & Furious và Transformers, cả bảy thương hiệu còn lại đều là những loạt phim được chuyển thể từ tiểu thuyết (Harry Potter, 007, Lord of the Rings) hoặc truyện tranh (vũ trụ điện ảnh Marvel, loạt phim về Batman, X-Men và Spider-Man).

Nếu chỉ tính riêng những phim chuyển thể từ văn học, loạt phim về thế giới phù thủy dựa trên tiểu thuyết của J.K. Rowling đang là tên phim thành công nhất về mặt thương mại. Tám tập Harry Potter và Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) đã mang về tổng cộng 8,5 tỷ USD, tức trung bình 948 triệu USD cho mỗi phim. Theo tạp chí Publisher Weekly, trong 40 năm trở lại đây, một cuốn sách best-seller (sách bán chạy) luôn bảo đảm doanh thu cho một phiên bản điện ảnh được đầu tư hoành tráng sau đó.

Chịu ơn sách nên Hollywood nhiều phen thể hiện tầm quan trọng của sách trên phim. Bộ phim hay nhất lịch sử điện ảnh theo khán giả trang IMDb bình chọn - The Shawshank Redemption - ngợi ca giá trị của sách trong một bối cảnh đặc biệt: nhà tù. Khi nhân vật Andy Dufresne (Tim Robbins) bị kết án chung thân, anh quyết tâm viết thư đều đặn hàng tuần cho chính quyền bang để nhận được tiền ủng hộ xây dựng thư viện. Sự kiên trì của Dufresne được đền đáp bằng một thư viện tươm tất. Những tù nhân có thể đến đây để chạm tới thế giới bên ngoài thông qua những câu chữ, và từ đó nâng niu hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Sách có giá trị nuôi dưỡng tinh thần trong những thời khắc đen tối nhất, như cách mà cô bé Liesel Meminger (Sophie Nélisse) tồn tại trong The Book Thief. Từ một đứa trẻ không biết đọc, Liesel say mê nghiền ngẫm từng câu chữ trong mọi cuốn sách mà cô bé bắt gặp, thậm chí còn chia sẻ với người bạn Do Thái. Những cuốn sách ấy đã nâng đỡ, vực dậy Liesel giữa Thế chiến Thứ hai khốc liệt và truyền cảm hứng để "kẻ trộm sách" trở thành một nhà văn sau đó.

Trong The Book of Eli, sách thậm chí còn là cứu rỗi của cả nhân loại. Bối cảnh bộ phim được đặt 30 năm sau cuộc chiến tranh hạt nhân đã phá hủy phần lớn thế giới. Ông Eli có trách nhiệm bảo vệ một cuốn sách và mang nó đến nơi an toàn. Cuốn sách đặc biệt ấy là Kinh Thánh và Eli liên tục bị kẻ xấu tấn công. Chúng hiểu được quyền năng của Kinh Thánh - một tác phẩm mang tới đức tin, hy vọng. Ở mặt trái, những kẻ nham hiểm toan tính lợi dụng những điều răn trong đó để thuần phục nhân loại. Eli kiên quyết bảo vệ cuốn sách bằng mọi giá bởi ông hiểu rằng để có thể tái xây dựng xã hội loài người, những cuốn sách như Kinh Thánh là thứ không thể thiếu.

Không chỉ mang tới niềm tin và hy vọng, sách còn là thứ kết nối những tâm hồn đồng điệu trên màn ảnh. Bối cảnh chính của bộ phim lãng mạn You've Got Mail là một thư viện, nơi nhân vật của Tom Hanks và Meg Ryan đem lòng yêu nhau. Còn trong Beauty and the Beast, tình yêu với sách đã giúp xóa nhòa cách biệt về ngoại hình, địa vị giữa người đẹp và quái vật.

Điều thú vị, nữ diễn viên chính Emma Watson ngoài đời là người ham đọc sách. Ở đỉnh cao danh vọng sau vai Hermione trong loạt Harry Potter, cô từng tuyên bố nghỉ diễn một năm để thực hiện kế hoạch mỗi tuần đọc một cuốn sách. Nhân vật Belle giúp người đẹp cổ vũ văn hóa đọc đến hàng triệu người hâm mộ. Qua việc Beauty and the Beast đạt doanh thu hơn một tỷ USD trên toàn cầu, có thể tin hình ảnh tích cực của Belle sẽ tạo hiệu ứng ham đọc sách tới nhiều khán giả nhỏ tuổi.

