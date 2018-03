Kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh vẽ

Ra bộ sách 10 cuốn về đường Hồ Chí Minh trên biển / Tranh vẽ chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu lên lịch

Lần đầu tiên những câu chuyện về vị lãnh tụ được thể hiện bằng hình thức tranh truyện màu sinh động, phù hợp với các em lứa tuổi nhi đồng. Bộ truyện gồm 20 tập, là những lát cắt về cuộc đời hoạt động cách mạng và cũng như hình ảnh đời thường giản dị, nhân ái của Hồ Chủ tịch. Qua những câu chuyện có thật được khắc họa bằng hình vẽ, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên gần gũi với nhiều bài học giáo dục dành cho thế hệ trẻ.

Bìa một trong số tập truyện của bộ sách.

Bộ truyện tranh Bác Hồ sống mãi do do công ty Phan Thị biên soạn và vẽ vừa được trao Giải C tại lễ trao giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí xuất sắc (đợt 1, năm 2011 - 2013).

Giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung Ương tổ chức nhằm chào mừng 123 năm ngày sinh nhật Bác (19/5).

Bạch Tiên