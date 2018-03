Jon McGregor đoạt giải Impac Dublin

Thanh Huyền -

Impac Dublin là giải thưởng văn học quốc tế, có giá trị tiền thưởng lớn nhất dành cho một tác phẩm đơn. Even the Dogs là cuốn tiểu thuyết thứ ba của McGregor.

Ban giám khảo giải thưởng gọi Even the Dogs là “sự thử nghiệm can đảm” và là “một kiệt tác về nghệ thuật trần thuật”.

Jon McGregor nhận giải thưởng.

Chia sẻ niềm vui chiến thắng, McGregor nói: "Thật là một vinh hạnh lớn khi cuốn sách được Ban giám khảo lựa chọn trong một danh sách dài tác phẩm xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới”.

Giải Impac Dublin nhận đề cử từ các thư viện trên khắp thế giới. Năm nay, có 148 tác phẩm tham gia tranh giải, trong đó, Even the Dogs được một thư viện ở Moscow, Nga giới thiệu.

Năm 2002, khi mới 26 tuổi, McGregor từng lọt vào sơ khảo giải thưởng Booker với cuốn tiểu thuyết đầu tay If Nobody Speaks of Remarkable Things.