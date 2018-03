Jenny Valentine: 'Hãy là chính mình khi viết!'

Sau thành công của Finding Violet Park, cuốn tiểu thuyết thứ hai của Jenny Valentine mang tên Broken Soup xuất bản năm 2008 cũng lọt vào danh sách đề cử những giải thưởng danh giá như Costa Book Children's Book Award, Carnegie Medal, Booktrust Teenage Prize... Năm 2009, Jenny Valentine được chọn là tác giả cống hiến của Ngày Sách Thế giới (World Book Day). Cũng trong năm 2009, cô đã cho ra đời tập truyện ngắn Ten Stations, sử dụng các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Finding Violet Park. Tiểu thuyết thứ ba The Ant Colony và thứ tư The Double Life of Cassiel Roadnight của cô đều được đề cử Huy chương Carnegie.