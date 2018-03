J.K. Rowling là nhà văn kiếm tiền nhiều nhất thế giới 2017

Fan Việt nhớ về tuổi thơ dịp sách Harry Potter tròn 20 tuổi / 'Harry Potter' - Hiện tượng văn hóa đại chúng suốt hai thập kỷ / Tiểu thuyết mới của J.K. Rowling phát hành ở Việt Nam

Trang Forbes đăng tải danh sách "The World's Highest Paid Authors of 2017" (Những tác giả thu nhập cao nhất thế giới 2017) hôm 3/8. Nhà văn J.K. Rowling trở lại dẫn đầu danh sách kể từ năm 2007.

Theo Forbes, việc phát hành Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa) - tác phẩm kịch dựa trên câu chuyện gốc của J.K. Rowling - mang về khoản thu nhập lớn cho nữ tác giả trong năm qua. Ở dự án này, J.K. Rowling không trực tiếp viết mà hợp tác cùng nhà viết kịch Jack Thorne và đạo diễn John Tiffany để làm ra nội dung.

Thu nhập của J.K. Rowling còn đến từ việc chuyển thể cuốn sách của chính cô - Fantastic Beasts and Where to Find Them - lên màn ảnh rộng năm 2016.

Tác giả Anh J.K. Rowling.

J.K. Rowling là phụ nữ duy nhất trong Top 5. James Patterson - nhà văn trinh thám nổi tiếng nước Mỹ - đứng thứ hai với 87 triệu USD. Jeff Kinney - tác giả của Diary of a Wimpy Kid - theo sau với 21 triệu USD. Dan Brown - "cha đẻ" The DaVinci Code - thu về 20 triệu USD trong khi Stephen King kiếm được 15 triệu USD. Theo Bustle, việc các tác giả trong Top 5 đều chuyên viết thể loại trinh thám, kỳ ảo, ly kỳ cho thấy rõ mối quan tâm của độc giả hiện nay.

Tiểu thuyết gia người Anh Paula Hawkins - tác giả của The Girl on the Train - lần đầu vào Top 10 năm ngoái và tiếp tục có mặt trong năm nay. Tác phẩm của Paula Hawkins bán được 2,2 triệu bản in ở Mỹ trong 12 tháng qua. Bộ phim chuyển thể cùng tên đạt doanh thu 173 triệu USD trong năm 2016.

Thống kê của Forbes dựa trên dữ liệu bán sách in, e-book, audiobook do NPD BookScan - hãng cung cấp dữ liệu của nền công nghiệp xuất bản, thuộc công ty Nielsen, Mỹ - thu thập. Ngoài ra, thống kê cũng dựa trên thu nhập của các tác giả đến từ việc chuyển thể tác phẩm sang điện ảnh, truyền hình. Con số được công bố chưa tính thuế và các phí khác.

10 nhà văn thu nhập cao nhất 2017 1. J.K. Rowling (95 triệu USD)

2. James Patterson (87 triệu USD)

3. Jeff Kinney (21 triệu USD)

4. Dan Brown (20 triệu USD)

5. Stephen King (15 triệu USD)

6. John Grisham (14 triệu USD)

6. Nora Roberts (14 triệu USD)

8. Paula Hawkins (13 triệu USD)

9. E.L. James (11,5 triệu USD)

10. Danielle Steel (11 triệu USD)

10. Rick Riordan (11 triệu USD)

